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ソーシャルメディアで笑えるミームが拡散する中、エンドリックがカルロ・アンチェロッティ監督との関係を語る。2026年ワールドカップのブラジル代表では、レアル・マドリードの若き星がベンチを温めそうだ。
アンチェロッティ監督の選手起用をめぐり、ネット上でミームが拡散
ブラジル代表がモロッコと1-1で引き分けた試合で、エンドリックが出場機会を得られなかった。この件を受け、SNS「X」では両者に亀裂があるとのミームが爆発的に拡散した。ファンは、レアル・マドリード時代から監督がこの若手FWの出場時間を慎重に管理していたと指摘し、「監督は彼を嫌っているのでは？」と冗談交じりに疑問を投げかけている。
19歳のエンドリックは、フィラデルフィアでのハイチ戦（3-0）で63分にマテウス・クーニャに代わって出場。ゴールはオフサイドで取り消されたが、投入時には観客から大きな拍手が送られ、昨季リヨンにレンタルされた彼を起用してほしいという世間の期待が示された。
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エンドリックが監督のビジョンを擁護
ハイチ戦後、エンドリックは不和説を即座に否定した。 「レアル・マドリードで1年間共に過ごし、多くの試合に出場できました。出場時間は5分でも10分でも、私は全力でプレーし、彼はそれを理解しています。代表でも同じです」とストライカーは語った。
個人の栄光よりチームの利益が大切だと強調した。「彼は優れた監督で、確かな判断力を持つ。彼がここにいることを神に感謝している。彼は私やファンではなく、チームのために最善を尽くす」 監督は私がチームにどう貢献できるかを理解している。ファンには心から感謝している。スタジアムでの声援は素晴らしいし、ピッチでチームに貢献したい」と語った。
アンチェロッティ、若手への忍耐を呼びかける
外部からの雑音にも動じず、ブラジル代表監督は若手育成方針を貫く。ハイチ戦前、アンチェロッティ監督は「タイミングが合えばエンドリックを投入する。もう少し待つ必要があるが、彼は今回のW杯で重要な役割を果たす」と語った。 彼は並外れた才能を持つ選手だ。ブラジルは今回のW杯でも、次の大会でも彼の才能を最大限に活かすだろう。彼は年齢の割に成熟しており、忍耐強い。家族もまた忍耐強く、それは若い選手にとって非常に重要だ。」
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注目はノックアウトステージへ移る。
アンチェロッティ監督の下で働くエンドリックの姿には、目標への献身が表れている。「彼と出会えたことに感謝している。彼は私が毎日全力を尽くし、『芝生を食い尽くす』ほど努力することを知っている。それが私のやり方だ。 選手にとって最も大事なのは努力です。監督は私が全力で取り組み、毎試合を最後の試合だと思って強い意欲と喜びを持ってベストを尽くしていることを理解してくれています」と10代の若者は語った。
ブラジルは初勝利でグループCの首位浮上を狙う。ヴィニシウス・ジュニアやマテウス・クーニャが定位置を確保する中、エンドリックの存在感も大きい。ベンチが続くか、スタメンに名を連ねるかは不明だが、選手と監督の信頼関係は揺らがない。