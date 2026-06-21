ソーシャルメディアで笑えるミームが拡散する中、エンドリックがカルロ・アンチェロッティ監督との関係を語る。2026年ワールドカップのブラジル代表では、レアル・マドリードの若き星がベンチを温めそうだ。

ブラジル代表がモロッコと1-1で引き分けた試合で、エンドリックが出場機会を得られなかった。この件を受け、SNS「X」では両者に亀裂があるとのミームが爆発的に拡散した。ファンは、レアル・マドリード時代から監督がこの若手FWの出場時間を慎重に管理していたと指摘し、「監督は彼を嫌っているのでは？」と冗談交じりに疑問を投げかけている。

19歳のエンドリックは、フィラデルフィアでのハイチ戦（3-0）で63分にマテウス・クーニャに代わって出場。ゴールはオフサイドで取り消されたが、投入時には観客から大きな拍手が送られ、昨季リヨンにレンタルされた彼を起用してほしいという世間の期待が示された。







