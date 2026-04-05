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ソン・フンミン、MLSで「非現実的」な期待に直面 LAFCのスター選手がリオネル・メッシが持つアシスト記録に並ぶ
オーランドでの大勝で、息子がメッシの記録に並ぶ
LAFCのスーパースター、ソン・フンミンは、インター・マイアミのリオネル・メッシが持つMLSの驚異的な記録に並んだことで、北米での自身の活躍を疑問視していた批判を黙らせた。
オーランド・シティを6-0で圧倒した試合で、元トッテナム・ホットスパーのキャプテンは、開始から39分間で4アシストを記録し、リーグ史上2人目となる「1ハーフで4アシスト以上」を達成した。
33歳のソンが披露した見事なプレイメイキングにより、チームメイトのデニス・ブアンガが活躍の場を得た。この2人は、昨夏ソンがプレミアリーグから移籍して以来、LAFCの攻撃を象徴してきた相性の良さを再び発揮した。
ソン・フンミンは2026年シーズンの初ゴールをまだ挙げていないものの、リーグ随一のパス供給者としての圧倒的な存在感により、ブラック・アンド・ゴールド（LAFC）をウェスタン・カンファレンスの首位に据え、今シーズン最も倒すべきチームとしての地位を確立させた。
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ドス・サントス氏、「現実離れした」期待を痛烈に批判
この歴史的な活躍にもかかわらず、マルク・ドス・サントス監督は、このベテラン選手がロンドン時代と同じような驚異的な得点率を維持することを期待する人々に対し、チームの要である彼を即座に擁護した。「ソニーは素晴らしい活躍を見せてくれた」とドス・サントス監督は試合後に語った。「彼が毎回得点する必要はない。チームに貢献することが求められており、彼はまさにそれを実践している。だから私は別の視点で捉えているんだ。」
BMOスタジアムでの前半、この韓国人選手が示した圧倒的な効率性に、監督は感嘆の声を漏らした。ドス・サントス監督はさらにこう付け加えた。「彼は前半の5得点すべてに関与していた。これ以上何を求めるというのか？ もし彼が毎試合5ゴールを決めると思っているなら、それは妄想だ……前半のパフォーマンスはまさに圧巻だった……彼のプレーは凄まじかった」
ブアンガはソンのビジョンから恩恵を受けている
デニス・ブアンガは、ソンの驚異的な視野の広さを最も恩恵を受けた選手であり、わずか9分間でハットトリックを達成した。この3得点はすべて、この韓国人選手のアシストによるものだった。この快挙は、MLS史上3番目の速さでのハットトリックとなり、アレハンドロ・モレノが2004年に樹立した記録に並んだ。 この2人の攻撃的な相乗効果により、LAFCは開幕6試合を無敗で乗り切っている。一方、ヒューゴ・ロリスは6試合連続無失点と、守備陣を堅守している。
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注目は大陸制覇へと移る
国内での支配力を確立したLAFCとソン・フンミは、今やコンカカフ・チャンピオンズカップ、そしてリーガMXの強豪クルス・アスールとの一戦を控えた重要な準々決勝へと視線を向けている。ロサンゼルスのクラブは、2020年と2023年の決勝で惜しくも敗れたため、初の大陸タイトル獲得に執念を燃やしている。 今週半ばに行われるこの一戦は、スター選手を擁する彼らにとって、国内での好調を維持しつつ、長年手に入れられなかったタイトル獲得を目指す上で、重要な試金石となる。