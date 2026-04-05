LAFCのスーパースター、ソン・フンミンは、インター・マイアミのリオネル・メッシが持つMLSの驚異的な記録に並んだことで、北米での自身の活躍を疑問視していた批判を黙らせた。

オーランド・シティを6-0で圧倒した試合で、元トッテナム・ホットスパーのキャプテンは、開始から39分間で4アシストを記録し、リーグ史上2人目となる「1ハーフで4アシスト以上」を達成した。

33歳のソンが披露した見事なプレイメイキングにより、チームメイトのデニス・ブアンガが活躍の場を得た。この2人は、昨夏ソンがプレミアリーグから移籍して以来、LAFCの攻撃を象徴してきた相性の良さを再び発揮した。

ソン・フンミンは2026年シーズンの初ゴールをまだ挙げていないものの、リーグ随一のパス供給者としての圧倒的な存在感により、ブラック・アンド・ゴールド（LAFC）をウェスタン・カンファレンスの首位に据え、今シーズン最も倒すべきチームとしての地位を確立させた。



