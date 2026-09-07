元トッテナム・ホットスパーのソン・フンミンは、10代で韓国を離れてハンブルクに渡った後のキャリア初期の苦労について明かした。ポッドキャスト『The Late Run』で、このFWは16歳で世界の反対側へ移ることによるカルチャーショックと孤独について語った。

ソンはその後、MLSのロサンゼルスFC移籍につながる道を断りかけていたが、アメリカのクラブが何年にもわたって粘り強く働きかけたことで考えを変えたと認めた。

ただ、ドイツでの生活に適応することが、彼にとって最も大きな学びの過程だった。