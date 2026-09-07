元トッテナム・ホットスパーのソン・フンミンは、10代で韓国を離れてハンブルクに渡った後のキャリア初期の苦労について明かした。ポッドキャスト『The Late Run』で、このFWは16歳で世界の反対側へ移ることによるカルチャーショックと孤独について語った。
ソンはその後、MLSのロサンゼルスFC移籍につながる道を断りかけていたが、アメリカのクラブが何年にもわたって粘り強く働きかけたことで考えを変えたと認めた。
ただ、ドイツでの生活に適応することが、彼にとって最も大きな学びの過程だった。
元トッテナム・ホットスパーのソン・フンミンは、10代で韓国を離れてハンブルクに渡った後のキャリア初期の苦労について明かした。ポッドキャスト『The Late Run』で、このFWは16歳で世界の反対側へ移ることによるカルチャーショックと孤独について語った。
ソンはその後、MLSのロサンゼルスFC移籍につながる道を断りかけていたが、アメリカのクラブが何年にもわたって粘り強く働きかけたことで考えを変えたと認めた。
ただ、ドイツでの生活に適応することが、彼にとって最も大きな学びの過程だった。
自身の語学学習に関するうわさについて、ソンは『スポンジ・ボブ』を見ることがドイツ語習得の主な手段だったと認めた。最初は初心者には登場人物の話すスピードが速すぎてついていけなかったものの、それでもずっと画面を見続けていたと振り返った。
そのアニメは映像による文脈を与えてくれたことで、単語を一つずつつなぎ合わせながら語彙を身につける助けになったという。
アニメについて聞かれたソンは、「本当にその通りだ。アニメだから、話すスピードがすごく速くて最初は理解できなかったと思う。でも、それでも映像を見ながら、頭の中で理解しようとしていた」と語った。
ソンは、16歳という若さで家族と離れて暮らしたことが、自身の人生で最も कठिनい試練だったと認めた。孤独や食事、環境の完全な変化がありながらも、ドイツで身につけた規律がトッテナムでの成功の土台になったという。
振り返ってみても、この韓国代表は、自身の夢をかなえるためにはその犠牲が必要だったと強調している。
「16歳で家族と離れて暮らすのは、本当に、本当にきつかった」とソンは認めた。「でも今になって考えると、それだけの価値はあった。ドイツ語も話せるようになったし、文化も学んだ。だから、このつらい時間を過ごした価値はあった」
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ドイツでのキャリア初期を振り返っただけでなく、ソンはトッテナム・ホットスパーでの絶頂期についても回想し、2019年のチャンピオンズリーグ決勝進出、ハリー・ケインとのコンビ、そしてデレ・アリの凋落を見届けたことについて語った。
終わりなきGOAT論争で自身のアイドルの名前を問われると、ソンはリオネル・メッシの偉大さを認めつつ、クリスティアーノ・ロナウドを選んだ。
現在はアメリカでの生活を楽しんでいるソンは、MLSでキャリアを続ける中、NFL規模のスタジアムを毎週満員にしていることに驚きを示した。