ローマはレッチェに1-0で勝利し、今週ボローニャに敗れてヨーロッパリーグから敗退した直後、すぐに笑顔を取り戻した。ジャロロッシは、来季のチャンピオンズリーグ出場権を巡る3チームによる争いにおいて、ユヴェントスと並んで5位に浮上した。3位コモは両チームから3ポイント差をつけている。 オリンピコでの決勝点を挙げたのは、2007年生まれのフランス人FWロビニオ・ヴァズだった。彼は1月にマルセイユから3000万ユーロで加入し、マレンの控えとして期待されている（チームにはドブィクやファーガソンも在籍している）。これは彼にとってジャロロッシでの初ゴールとなった。
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ソレンティーノ：「ガスペリーニとは面識がある。ローマとの関係に亀裂が生じている兆候があることに気づいた」
「何かがおかしい」
RAIの番組『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』のスタジオで、ステファノ・ソレンティーノは、ローマの現状と、公式には声の調子が悪いことを理由にガスペリーニ監督が試合後の記者会見に出席しなかったことについて、次のようにコメントした。「私は監督のことを知っているが、これは何かがうまくいっていないという初期の兆候だ。 決裂したとは言い切らないが、ヨーロッパリーグ敗退後に浴びた多くの批判を快く思っていなかったのは確かだ。クラブ側も何か手を打つべきだと思う。過去には、敗戦後でも笑顔でリラックスした雰囲気の中で記者団と話すことがあったが、今日は勝利したにもかかわらず姿を見せなかった…」。
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