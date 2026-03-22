ソレンティーノ：「ガスペリーニとは面識がある。ローマとの関係に亀裂が生じている兆候があることに気づいた」

RAIの番組『ラ・ドメニカ・スポルティーヴァ』のスタジオで、ステファノ・ソレンティーノは、ローマの現状と、公式には声の調子が悪いことを理由にガスペリーニ監督が試合後の記者会見に出席しなかったことについて、次のようにコメントした。「私は監督のことを知っているが、これは何かがうまくいっていないという初期の兆候だ。 決裂したとは言い切らないが、ヨーロッパリーグ敗退後に浴びた多くの批判を快く思っていなかったのは確かだ。クラブ側も何か手を打つべきだと思う。過去には、敗戦後でも笑顔でリラックスした雰囲気の中で記者団と話すことがあったが、今日は勝利したにもかかわらず姿を見せなかった…」。



