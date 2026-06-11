数日以内にユヴェントスはドゥシャン・ヴラホヴィッチとの契約終了を正式発表する。彼は6月30日にフリーエージェントとなるが、契約延長合意に至らず事実上すでに退団している。 ルチアーノ・スパレッティ監督の攻撃陣には大きな変更が予定されている。クラブ首脳は前線補強に着手しており、ヴラホヴィッチに加えてもう1人ストライカーが退団すれば、2人分の補強を行う可能性もある。
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ソルロスとコロ・ムアニの獲得を目指すユヴェントス、攻撃陣の現状
ソルロット・ピウ・コロ・ムアニ
1995年生まれのノルウェー人FWアレクサンデル・ソルロートがここ数日注目されている。本人とは口頭で基本合意に達したが、アトレティコ・マドリードは彼の移籍金を3000万ユーロと見積もっており、まだ合意には至っていない。 正式オファーは未提出だが交渉は続いており、彼が参加するW杯期間中も協議を続ける予定だ。 リストのもう一人は、1998年生まれのランダル・コロ・ムアニだ。トッテナムからPSGに復帰したものの、ルイス・エンリケ監督の構想外となっている。 本人は2024-25シーズン後半に好環境だったユヴェントスへの即復帰を希望。障害は、4000万ユーロの完全移籍を要求するPSGとの合意だ。 ユベントスは昨夏も獲得を画策したが、PSGは姿勢を変えず、市場終了間際にトッテナムへ完全移籍で放出した。
参加条件
前述の通り、ヴラホヴィッチに加えもう1人のストライカーが退団すれば、ユヴェントスは2人のFW補強を検討する。ロイス・オペンダは厳しいシーズンを送ったが複数のオファーがあり、海外クラブからは買い取りオプション付きレンタル移籍の提案が届いている。しかし首脳陣は現時点でこれを了承していない。 ケナン・イルディズには多くの噂があるが、クラブは放出不可としている。ジョナサン・デイヴィッドには今のところ関心は低いものの、1年前にフリーで加入し、代表としてワールドカップに出場したこのカナダ人FWにもオファーが届く可能性がある。