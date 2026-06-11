ソルロスとコロ・ムアニの獲得を目指すユヴェントス、攻撃陣の現状

1995年生まれのノルウェー人FWアレクサンデル・ソルロートがここ数日注目されている。本人とは口頭で基本合意に達したが、アトレティコ・マドリードは彼の移籍金を3000万ユーロと見積もっており、まだ合意には至っていない。 正式オファーは未提出だが交渉は続いており、彼が参加するW杯期間中も協議を続ける予定だ。 リストのもう一人は、1998年生まれのランダル・コロ・ムアニだ。トッテナムからPSGに復帰したものの、ルイス・エンリケ監督の構想外となっている。 本人は2024-25シーズン後半に好環境だったユヴェントスへの即復帰を希望。障害は、4000万ユーロの完全移籍を要求するPSGとの合意だ。 ユベントスは昨夏も獲得を画策したが、PSGは姿勢を変えず、市場終了間際にトッテナムへ完全移籍で放出した。



