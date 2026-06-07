今年初めに産休から復帰したウィルソンは、休養前と変わらぬスピード、テクニック、決定力を示した。試合を通じてブラジル守備陣を脅かし、後半には追加点も狙った。

それでも米国は、2027年女子ワールドカップのテストマッチとなるはずだったこの試合で、序盤から本来の力を発揮できなかった。 ネオ・キミカ・アリーナの熱狂的な観衆の前で、ブラジルは素早く反撃。11分、米国守備陣の対応が遅れた隙を突いたタイナ・マラニャンがファーポストへヘディングで同点弾。直後、ザネラットがドゥディーニャのパスから走り込み、マンディ・マクグリンの頭上を越えるシュートで2－1と逆転した。

2002年以来の先制ながら、前半終了時には1-2で逆転された。後半はスコア動かず。M.スワンソンとマルタはベンチ入りしたが出場しなかった。 この敗戦で米国女子代表は1997年以降ブラジルで4試合未勝利となり、ブラジル戦2連敗となった。