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Sophia Wilson, USWNTGetty

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ソフィア・ウィルソンは調子を回復した。しかし米国女子代表がブラジルに敗れ、エマ・ヘイズ監督は守備に課題を残した。

ブラジル 対 アメリカ合衆国
ブラジル
アメリカ合衆国
親善試合
ソフィア・スミス
トリニティロッドマン
エマ・ヘイズ

ソフィア・ウィルソンは米国女子代表としてサンパウロでのブラジル戦に登場し、開始2分で鮮やかなゴールを決めた。しかし守備が崩れ2-1で敗北。米国女子代表のブラジルでの未勝利は4試合目に伸びた。

  • United States v Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

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    今年初めに産休から復帰したウィルソンは、休養前と変わらぬスピード、テクニック、決定力を示した。試合を通じてブラジル守備陣を脅かし、後半には追加点も狙った。

    それでも米国は、2027年女子ワールドカップのテストマッチとなるはずだったこの試合で、序盤から本来の力を発揮できなかった。 ネオ・キミカ・アリーナの熱狂的な観衆の前で、ブラジルは素早く反撃。11分、米国守備陣の対応が遅れた隙を突いたタイナ・マラニャンがファーポストへヘディングで同点弾。直後、ザネラットがドゥディーニャのパスから走り込み、マンディ・マクグリンの頭上を越えるシュートで2－1と逆転した。

    2002年以来の先制ながら、前半終了時には1-2で逆転された。後半はスコア動かず。M.スワンソンとマルタはベンチ入りしたが出場しなかった。 この敗戦で米国女子代表は1997年以降ブラジルで4試合未勝利となり、ブラジル戦2連敗となった。

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    MVP

    ウィルソン。結果は出なかったが、ポートランド・ソーンズのスターのプレーに米ファンは勇気づけられた。スワンソンが彼女の後を追って調子を戻せば、米国女子代表は「トリプル・エスプレッソ」が2027年女子ワールドカップでも強豪であり続けるとまだ信じられる。

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    大きく期待外れだった

    トリニティ・ロッドマンは試合終盤に負傷したものの、退場するまで存在感を示せなかった。88分間、目立った活躍はなく、米国女子代表はブラジルに対しシュート数とボール支配率で上回ったが、攻撃陣はそれを決定機に結びつけられなかった。ロッドマンもチャンスを創出できず、チームに不満が残った。 なお、この怪我が軽微で、3日後のブラジル戦を欠場しないことを祈るばかりだ。

  • Taina Maranhão, BrazilGetty

    試合の評価（5点満点）：⭐⭐⭐


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