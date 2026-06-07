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ソフィア・ウィルソンは調子を回復した。しかし米国女子代表がブラジルに敗れ、エマ・ヘイズ監督は守備に課題を残した。
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今年初めに産休から復帰したウィルソンは、休養前と変わらぬスピード、テクニック、決定力を示した。試合を通じてブラジル守備陣を脅かし、後半には追加点も狙った。
それでも米国は、2027年女子ワールドカップのテストマッチとなるはずだったこの試合で、序盤から本来の力を発揮できなかった。 ネオ・キミカ・アリーナの熱狂的な観衆の前で、ブラジルは素早く反撃。11分、米国守備陣の対応が遅れた隙を突いたタイナ・マラニャンがファーポストへヘディングで同点弾。直後、ザネラットがドゥディーニャのパスから走り込み、マンディ・マクグリンの頭上を越えるシュートで2－1と逆転した。
2002年以来の先制ながら、前半終了時には1-2で逆転された。後半はスコア動かず。M.スワンソンとマルタはベンチ入りしたが出場しなかった。 この敗戦で米国女子代表は1997年以降ブラジルで4試合未勝利となり、ブラジル戦2連敗となった。
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MVP
ウィルソン。結果は出なかったが、ポートランド・ソーンズのスターのプレーに米ファンは勇気づけられた。スワンソンが彼女の後を追って調子を戻せば、米国女子代表は「トリプル・エスプレッソ」が2027年女子ワールドカップでも強豪であり続けるとまだ信じられる。
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大きく期待外れだった
トリニティ・ロッドマンは試合終盤に負傷したものの、退場するまで存在感を示せなかった。88分間、目立った活躍はなく、米国女子代表はブラジルに対しシュート数とボール支配率で上回ったが、攻撃陣はそれを決定機に結びつけられなかった。ロッドマンもチャンスを創出できず、チームに不満が残った。 なお、この怪我が軽微で、3日後のブラジル戦を欠場しないことを祈るばかりだ。
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試合の評価（5点満点）：⭐⭐⭐