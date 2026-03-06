Getty Images Sport
「ソファに座って爪を噛んでいるようなことはしない」―ダニエル・ファーケ、リーズ・ユナイテッドのプレミアリーグ降格を断固否定
ファーケ監督、リーズの降格回避に自信
降格争いのプレッシャーについて問われると、ファーケ監督はこう語った： 「全く慌てたりしない。いつも通り冷静だ。なぜ神経質になる必要がある？（サンダーランド戦敗戦は）ここ数ヶ月で初めてエランド・ロードで失望した夜だったが、相手は現在40ポイントのチームだ。我々は72％のボール支配率を誇り、相手を苦しめ、明らかなPKが認められず、先制点はVARで取り消され、相手のPKは何とか決まった。 この試合を20回やれば、16回は勝てると保証する。確かに得点チャンスを逃したが、完全に圧倒されたわけではない。なぜ心配する必要があるだろうか？」
生存は依然として最優先事項である
FAカップは歓迎すべき息抜きであり、ウェンブリーへの可能性を秘めた舞台ではあるが、ファーケ監督は主たる焦点がどこにあるかについて幻想を抱いていない。監督は、ウェストハムやトッテナム、ノッティンガム・フォレストといったライバルの結果に固執しているわけではないと認めつつも、チームが来季もこのディビジョンに残留するために何をすべきかを正確に理解しており、選手たちにトップレベルにふさわしいことを証明するよう求めている。
「ソファに座って爪を噛みながらウェストハムやノッティンガム（フォレスト）、トッテナムの敗戦を願っているわけではない。おそらく今シーズンは通常より1～2ポイント多く必要かもしれないが、我々に必要なのは7～9ポイントだ。これは事実だ。残り試合ではこれらのポイントを獲得する全てのチャンスがある。次の3試合だけでもチャンスは存在する」 最後の6試合でこれを成し遂げられなければ、我々はプレミアリーグでプレーする資格はない。しかし、これまで見てきた全てが私に大きな自信を与えてくれている」とファーケ監督は付け加えた。
元所属クラブとのFAカップ対戦
リーズの直近の課題は、フィリップ・クレメント監督率いる復活を遂げたノリッジ・シティとのホーム戦だ。カナリーズはチャンピオンシップで絶好調を維持しており、過去15試合で10勝を挙げている。ファーケ監督にとってこの一戦は、キャロウ・ロードでの成功体験から個人的な意味を持つが、日曜午後のエランド・ロードで試合開始の笛が鳴れば、感情は脇に置かれると強調している。
再会についてファーケ監督はこう語った。「もちろんノリッジは英国での最初の機会を与えてくれたクラブだ。心の中に特別な場所を占めるが、今はここでのクラブにのみ集中している。選手とスタッフを完全に信頼している」 正直なところ、カップ戦では勝者が全てだ。優勝は大きな違いを生む。リーグ戦でもカップ戦でも、優勝は特別なものだ。勝つか負けるかの試合の雰囲気が好きだ。準々決勝や準決勝に進出しても、私の経歴が大きく変わるわけではないが、優勝すれば全員にとって意味がある。 浮かれるのは禁物だ。我々は非常に手強いノリッジ相手に、自らの仕事を果たさねばならない。この一戦に集中するのみだ。」
タッチライン禁止
リーズは、マンチェスター・シティ戦後の審判団との衝突により、ファーケ監督が1試合の出場停止処分と8,000ポンドの罰金処分を受け入れたため、同監督不在の状態でカップ戦を戦わねばならない。
