「ソファに座って爪を噛んでいるようなことはしない」―ダニエル・ファーケ、リーズ・ユナイテッドのプレミアリーグ降格を断固否定

FAカップは歓迎すべき息抜きであり、ウェンブリーへの可能性を秘めた舞台ではあるが、ファーケ監督は主たる焦点がどこにあるかについて幻想を抱いていない。監督は、ウェストハムやトッテナム、ノッティンガム・フォレストといったライバルの結果に固執しているわけではないと認めつつも、チームが来季もこのディビジョンに残留するために何をすべきかを正確に理解しており、選手たちにトップレベルにふさわしいことを証明するよう求めている。

「ソファに座って爪を噛みながらウェストハムやノッティンガム（フォレスト）、トッテナムの敗戦を願っているわけではない。おそらく今シーズンは通常より1～2ポイント多く必要かもしれないが、我々に必要なのは7～9ポイントだ。これは事実だ。残り試合ではこれらのポイントを獲得する全てのチャンスがある。次の3試合だけでもチャンスは存在する」 最後の6試合でこれを成し遂げられなければ、我々はプレミアリーグでプレーする資格はない。しかし、これまで見てきた全てが私に大きな自信を与えてくれている」とファーケ監督は付け加えた。