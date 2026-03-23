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ソニア・ボンパストールは、ミリー・ブライトとサム・カーの契約期限が迫る中、チェルシーが「野心的な姿勢」を維持すると約束した
ボンパストールは退団について口を閉ざしたままだ
チェルシーの監督は、ブライトとカーが今シーズン終了後もクラブに残留するかどうかについて、明確に答えることを固く拒んだ。 両選手の契約が夏に満了を迎えることから、この注目度の高い2人の今後の去就や退団の可能性を巡る憶測は当然ながら高まっている。過去10年間にわたりクラブの成功を牽引してきた2人の主力選手を失う可能性が迫っているにもかかわらず、フランス人監督は、チームの軌道が依然として上昇傾向にあることをファンに安心させようと努めた。彼女は、個々の選手構成の変化にかかわらず、ブルーズが今後も世界サッカー界の最高峰のタイトルを争い続けることを強調した。
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プレイヤーとの非公開の会話が現在行われている
試合前の記者会見でメディアの取材に応じたボンパストール監督は、契約状況について率直ながらも慎重な見解を示した。彼女は、ピッチ外での憶測よりも、目の前のピッチ上の課題に集中する必要性を強調した。「もちろん選手たちとは多くの話し合いを重ねていますが、その内容はよりプライベートなものだと考えています」と監督は記者団に語った。「明日の試合に集中することが、私たちにとって本当に重要だと思います。 [カーとブライト]は現時点でチェルシーと契約を結んでいます。将来どうなるかについては、現時点で私がコメントする立場にありません。」
チェルシーのさらなる飛躍への期待
監督は、クラブの長期的なビジョンと、タイトル獲得への飽くなき意欲に話題を向けようと熱心だった。チームの再建に関する様々な憶測が飛び交う中、この点を強調し、来シーズンに向けてサポーターに明確なメッセージを送った。「ファンの方々に知っておいていただきたいのは、チェルシーが（来シーズンも）依然として非常に高い野心を抱いているということだと思います」とボンパストールは述べた。
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チェルシーの次はどうなるのか？
ブルーズは現在、18試合を終えて勝ち点37で女子スーパーリーグの順位表3位につけており、首位のマンチェスター・シティとは9ポイント差、2位のマンチェスター・ユナイテッドとは1ポイント差となっている。 4位のアーセナルは、2試合の消化試合を残してわずか2ポイント差に迫っている。国内リーグと欧州の舞台で、過酷なスケジュールが待ち受けている。火曜日にはチャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦としてアーセナルと対戦し、日曜日はアストン・ヴィラとの重要なリーグ戦が控えている。その後、水曜日にホームでアーセナルを迎えて欧州戦の第2戦を行い、FAカップ準々決勝ではトッテナム・ホットスパーと対戦する。