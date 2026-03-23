ソニア・ボンパストールは、ミリー・ブライトとサム・カーの契約期限が迫る中、チェルシーが「野心的な姿勢」を維持すると約束した

試合前の記者会見でメディアの取材に応じたボンパストール監督は、契約状況について率直ながらも慎重な見解を示した。彼女は、ピッチ外での憶測よりも、目の前のピッチ上の課題に集中する必要性を強調した。「もちろん選手たちとは多くの話し合いを重ねていますが、その内容はよりプライベートなものだと考えています」と監督は記者団に語った。「明日の試合に集中することが、私たちにとって本当に重要だと思います。 [カーとブライト]は現時点でチェルシーと契約を結んでいます。将来どうなるかについては、現時点で私がコメントする立場にありません。」