ソニア・ボンパストールは、チェルシー女子がアーセナルに敗れたチャンピオンズリーグの試合について、審判の判定は「不十分だった」と述べ、ブルーズは「もっと良い結果に値していた」と主張した。

この試合でチームがもっと良い結果に値したかどうかについてBBCスポーツの取材に応じたボンパストール監督は、次のように振り返った。「ええ、おそらく私たち全員がそう言えると思います。チームとして良いパフォーマンスを見せました。試合に敗れ、3失点してしまった状況でそう言うのは難しいですが、この日、私たちはもっと良い結果に値していたと思います。」

チェルシーのヘッドコーチは、取り消されたゴールに特に憤りを露わにし、主審の早すぎる笛がVARによる適切な介入を妨げたと主張した。審判団の全体的な水準について、ボンパストールは次のように付け加えた。「十分とは言えなかった。チャンピオンズリーグの準々決勝を戦うなら、最高の審判が必要だ。特にVARがあるのだから。取り消されたゴールが実際には有効なゴールだったというのは、正気の沙汰ではないと思う。」 主審はVARが判定を確認する前に笛を吹いた。VARがあることを知っているなら、まずはゴールを認めるべきだ。もしファウルがあって認められないなら、その時点で取り消せばいい。だから、今回の対応は不十分だったと思う。 「私が負けたからこう言っているだけだ、と人々は思うかもしれない。アーセナルが勝ったのは称賛に値するし、そのことについては気にしない。それが私の主な懸念事項ではない。だが、このレベルでは、もっとはるかに良い審判が必要だ。」