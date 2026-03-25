Getty Images Sport
翻訳者：
ソニア・ボンパストールは、チェルシー女子がアーセナルに敗れたチャンピオンズリーグの試合について、審判の判定は「不十分だった」と述べ、ブルーズは「もっと良い結果に値していた」と主張した。
アーセナルがロンドン・ダービーを制す
アーセナルは、1万8000人のファンを前に、決定力のあるプレーで第1戦を制し、欧州王座防衛に向けて大きな一歩を踏み出した。ガンナーズはチェルシーの守備の隙を突き、スティナ・ブラックステニウスとクロエ・ケリーのゴールで2点のリードを奪った。 後半、ジェームズが遠距離からの大胆なシュートでアウェイチームに一瞬の希望をもたらしたが、終盤にアレッシア・ルッソがゴールを決め、アーセナルは再び2点差のリードを取り戻した。チェルシーはジェームズとアリッサ・トンプソンが2度ポストを叩くなど不運を嘆く結果となったが、試合の分岐点となったのはヴィール・ブールマンのゴールが取り消された場面であり、リプレイ映像からはその判定が厳しすぎたことが示唆されていた。
- Getty Images Sport
ボンパストールがVARの運用方針を厳しく批判
この試合でチームがもっと良い結果に値したかどうかについてBBCスポーツの取材に応じたボンパストール監督は、次のように振り返った。「ええ、おそらく私たち全員がそう言えると思います。チームとして良いパフォーマンスを見せました。試合に敗れ、3失点してしまった状況でそう言うのは難しいですが、この日、私たちはもっと良い結果に値していたと思います。」
チェルシーのヘッドコーチは、取り消されたゴールに特に憤りを露わにし、主審の早すぎる笛がVARによる適切な介入を妨げたと主張した。審判団の全体的な水準について、ボンパストールは次のように付け加えた。「十分とは言えなかった。チャンピオンズリーグの準々決勝を戦うなら、最高の審判が必要だ。特にVARがあるのだから。取り消されたゴールが実際には有効なゴールだったというのは、正気の沙汰ではないと思う。」 主審はVARが判定を確認する前に笛を吹いた。VARがあることを知っているなら、まずはゴールを認めるべきだ。もしファウルがあって認められないなら、その時点で取り消せばいい。だから、今回の対応は不十分だったと思う。 「私が負けたからこう言っているだけだ、と人々は思うかもしれない。アーセナルが勝ったのは称賛に値するし、そのことについては気にしない。それが私の主な懸念事項ではない。だが、このレベルでは、もっとはるかに良い審判が必要だ。」
怪我の相次ぐ苦境と効率性の格差
審判をめぐる物議はさておき、この試合は両チームの選手層の格差がますます広がっていることを浮き彫りにした。チェルシーは負傷者続出で戦力が大幅に低下した状態でエミレーツ・スタジアムに乗り込み、ボンパストール監督はベンチから試合の流れを変えるための選択肢が限られていた。ブルーズは試合開始から15分間は試合を支配したが、決定力不足が致命傷となった。対照的に、レネ・スレガース監督率いるアーセナルは、まさに王者らしい姿を見せ、全大会通算で連勝を10試合に伸ばした。 序盤の猛攻を凌ぎ、チェルシーのミスを確実に突き放したガナーズの戦いぶりは、2026年における「倒すべきチーム」としての地位を改めて印象づけた。
- Getty Images Sport
シーズンを左右する第2戦
両チームの対決は来週水曜日、スタンフォード・ブリッジでの一触即発のセカンドレグへと舞台を移すが、ロンドンの2大クラブはまず、重要な国内リーグ戦を乗り切らなければならない。アーセナルは土曜日にノース・ロンドン・ダービーでトッテナムを迎え撃ち、好調を維持したいところだ。一方、チェルシーは日曜日にアストン・ヴィラを迎え入れる。