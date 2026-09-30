Crystal Pix
翻訳者：
ソニア・ボンパストル、古巣リヨンとの感情的な再会を前にチェルシーで女子チャンピオンズリーグ制覇を目指す
ボンパストル、感情あふれる古巣帰還へ準備整う
ボンパストルは、フランスの強豪を離れて以来初めて、パルク・オリンピック・リヨンで行われる注目の一戦でチェルシーを率いる準備を進めている。この指揮官はクラブと深い縁を持っており、選手としてリヨンでプレーし、8年間にわたってアカデミーダイレクターを務め、さらに監督として主要タイトル獲得にも導いた。感傷的な帰還であることを認めつつも、元リヨン指揮官は勝ち点3の獲得に強い決意を示している。
- Getty Images Sport
元王者が感傷的な節目に向き合う
選手、アカデミー・ディレクター、そして監督として長年クラブに尽くしてきたボンパストルにとって、パルク・オリンピック・リヨネへの帰還は非常に感情的な機会となる。水曜の一戦を前に、古巣リヨンへの帰還についてボンパストルは「感情があふれるものになるのは明らかだ。
「スタッフやこの選手グループの中で、ここ、この素晴らしいスタジアムでプレーしたり指導したりしてきたのは私だけではない。かなり多くの人がいる。だが、戦うべき試合があり、それが最も重要なことだ。私の役目は準備に集中し、チームが試合に向けて万全の状態で臨めるようにすることだ」
古巣との対戦でプレッシャーが増すとの見方を退け、彼女はこう続けた。「いや、必ずしもそうではない。私はいつだってうまくやりたいと思っている。どんな試合であっても関係ない。私たちはアーセナルとの別の大一番を終えたばかりで、輝きたいし、勝ちたい。確かにこれは特別な瞬間で、おそらく少し感情が高ぶるものではあるが、私たちはそこから自分を切り離す方法を分かっている。それも仕事の一部だ。感情面でも精神面でも、明日も試合こそが最も重要なことだと保てるように、どう準備すべきかを私たちは分かっている」
大陸王座を欠いていることが原動力となる
女子チャンピオンズリーグは、イングランド国内で圧倒的な強さを誇ってきたチェルシーにとって、いまだ手にしていない唯一の主要タイトルであり続けている。
ロンドンのクラブが抱く欧州制覇への野心について、ボンパストル監督はこう語った。「チェルシーは野心を持つクラブである。だからこそ、私たちは常にあらゆるタイトル獲得を争えるスカッドを構築している。特にチャンピオンズリーグはそうだ。これはクラブに唯一欠けているタイトルである。経験豊富な選手と若い才能の間で、適切なバランスを見つけなければならない。そして、この大会はますます難しくなっている。今は女子サッカーに投資するクラブが多く、時には物事を良い方向に進めるために少しの運も必要になる」
自チームが欧州の強豪に挑む準備ができているかについては、こう強調した。「私たちはそこから遠くないと思う。チームには質があり、多くの才能がそろっている。だからこそ、試合に一つずつ向き合わなければならないし、非常に競争力の高いメンタリティーも持たなければならない。強い相手との試合には、この勝負を仕留める精神で臨んでいる」
- Getty Images Sport
欧州の強豪が覇権を懸けて激突
チェルシーは初戦の1-0勝利を足がかりに、フランスに乗り込んで開催国相手から首位の座を奪いにいく。リヨンは現在、セルヴェットを8-0で一蹴したことでこのグループの首位に立っているが、チェルシーとの過去4度の対戦では2勝しか挙げていない。水曜日の一戦は、この大会のこの段階におけるチェルシーの見事なアウェーでの実績が真価を問われる厳しい試練となりそうだ。
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