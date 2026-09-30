選手、アカデミー・ディレクター、そして監督として長年クラブに尽くしてきたボンパストルにとって、パルク・オリンピック・リヨネへの帰還は非常に感情的な機会となる。水曜の一戦を前に、古巣リヨンへの帰還についてボンパストルは「感情があふれるものになるのは明らかだ。

「スタッフやこの選手グループの中で、ここ、この素晴らしいスタジアムでプレーしたり指導したりしてきたのは私だけではない。かなり多くの人がいる。だが、戦うべき試合があり、それが最も重要なことだ。私の役目は準備に集中し、チームが試合に向けて万全の状態で臨めるようにすることだ」

古巣との対戦でプレッシャーが増すとの見方を退け、彼女はこう続けた。「いや、必ずしもそうではない。私はいつだってうまくやりたいと思っている。どんな試合であっても関係ない。私たちはアーセナルとの別の大一番を終えたばかりで、輝きたいし、勝ちたい。確かにこれは特別な瞬間で、おそらく少し感情が高ぶるものではあるが、私たちはそこから自分を切り離す方法を分かっている。それも仕事の一部だ。感情面でも精神面でも、明日も試合こそが最も重要なことだと保てるように、どう準備すべきかを私たちは分かっている」