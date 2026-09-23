予選でノルウェーのブラニを退けた初出場チームとの初戦を前に、ボンパストール監督は、その印象的な歩みを見せてきた相手を称賛した。

試合前記者会見で報道陣に対応したボンパストール監督は、次のように説明した。「彼女たちはリーグを1位で終えることができたし、ザンクト・ペルテンは歴史的なチャンピオンでもある。さらに、このチャンピオンズリーグで本当に良いチームだったブラニを敗退に追い込むこともできた。フィジカル面で強いチームと対戦する準備が必要だし、戦術面でも整ったチームに備えなければならない」

フランス人指揮官はさらにこう続けた。「ゲームプランは準備できている。改めて言うが、どの試合も難しくなるからこそ、彼女たちには大きな敬意を持っている。プレッシャーのない状態で来ることは分かっているし、彼女たちは挑戦者だ。失うものは何もないし、それだけにこちらがしっかり準備しておくことが重要になる。良いパフォーマンスを見せて勝利するだけの十分なクオリティーが自分たちにはあると思っている。だから自信を持って試合に入るが、自信過剰ではない。ちょうどいいレベルだ」