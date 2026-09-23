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Chelsea FC v Aston Villa FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

ソニア・ボンパストルが「アンダードッグ」警戒を発信、チェルシーは女子チャンピオンズリーグ初戦でオーストリア・ウィーンと対戦へ

S. Bompastor
チェルシーFCウィメン
チェルシーFCウィメン 対 Austria Wien W
Austria Wien W
UEFA女子チャンピオンズリーグ
WSL

チェルシーのソニア・ボンパストル監督は、水曜日の欧州初戦を前に、オーストリア・ウィーンを過小評価しないようチームに警鐘を鳴らした。プレッシャーのない恐れ知らずの初挑戦者としてオーストリア王者がロンドンに乗り込んでくる中、フランス人指揮官は、ホームで重要な勝ち点を確保するためにはチェルシーが戦術プランを完璧に遂行しなければならないと強調した。

  • チェルシーが新たな欧州での戦いを開始へ

    チェルシーは水曜夜、チェリー・レッド・レコーズ・スタジアムでオーストリア・ウィーンを迎え、女子チャンピオンズリーグの戦いをスタートさせる。ウェストロンドンのチームは予選3回戦でレアル・ソシエダに2戦合計6-2と快勝し、本大会出場を決めた。ボンパストール監督のチームは、昨季に国内のライバルであるアーセナルに準々決勝で敗れて欧州での戦いを終えたことを受け、再び欧州での実力を示す決意を固めている。

    • 広告
  • imago-sport-1080771752.jpgFocus Images

    指揮官が昇格組との一戦へ集中を求める

    予選でノルウェーのブラニを退けた初出場チームとの初戦を前に、ボンパストール監督は、その印象的な歩みを見せてきた相手を称賛した。

    試合前記者会見で報道陣に対応したボンパストール監督は、次のように説明した。「彼女たちはリーグを1位で終えることができたし、ザンクト・ペルテンは歴史的なチャンピオンでもある。さらに、このチャンピオンズリーグで本当に良いチームだったブラニを敗退に追い込むこともできた。フィジカル面で強いチームと対戦する準備が必要だし、戦術面でも整ったチームに備えなければならない」

    フランス人指揮官はさらにこう続けた。「ゲームプランは準備できている。改めて言うが、どの試合も難しくなるからこそ、彼女たちには大きな敬意を持っている。プレッシャーのない状態で来ることは分かっているし、彼女たちは挑戦者だ。失うものは何もないし、それだけにこちらがしっかり準備しておくことが重要になる。良いパフォーマンスを見せて勝利するだけの十分なクオリティーが自分たちにはあると思っている。だから自信を持って試合に入るが、自信過剰ではない。ちょうどいいレベルだ」

  • ローレン・ジェームズ、予防措置として休養

    チェルシーはローレン・ジェームズを欠く。トレーニング中に軽い問題を抱えたため、意図的にメンバーから外された。欧州での初戦に向けて一切のリスクを避ける理由について、ボンパストル監督は次のように認めた。「彼女は先週金曜日のトレーニングで軽い打撲を負った。週末の試合には出場できるはずだが、明日の試合でいかなるリスクも負いたくない」

    この予防措置により、重要なアタッカーは今週末に控えるロンドンのライバル、アーセナルとの重要なウィメンズ・スーパーリーグの一戦に向けて、最高のコンディションを維持することになる。

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  • Chelsea v Real Sociedad - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    大陸のライバルたちがグループステージ初戦に臨む

    この大会が欧州各地で開幕する。前回王者バルセロナはホームでパリFCを迎え撃ち、8度の優勝を誇るリヨンはセルヴェット・シュノワへのアウェー戦に臨む。水曜日のもう1試合では、OHルーヴェンがローマと対戦する。グループの主導権を早い段階で握ることを目指すボンパストル監督のチームにとって、本拠地で勝ち点3を確保することは不可欠だ。

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