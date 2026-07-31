ローマは放出市場で大きな資金を確保する必要があり、2029年までの非常に長い契約を残しているにもかかわらず、スーレという才能を犠牲にする決断を下した。フリードキン家は4000万ユーロでサウジアラビアに売却したい考えだったが、元ユヴェントスのスーレがそれに応じることは一度もなかった。本人はローマ残留を望んでおり、仮に移籍するとしても、その意思はあくまでヨーロッパにとどまることにある。代理人のグアスタディセーニョは、こうした可能性をミランに提示した。一方で、彼はアモリムが求める技術的特徴を備えている。トップ下でプレーし、左利きで、新たな挑戦とより高い評価を必要としている。