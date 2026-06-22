インテルとの契約が満了となるGKヤン・ゾマーが『コリエーレ・デラ・セラ』に語った。 「インザーギ監督は試合では熱く、私生活では穏やかだ。彼の下で大きな目標を持ち、情熱を注ぎ、勝利のために全力尽くすことを学んだ。足元の技術も向上した。 チフは穏やかで、高いレベルの挑戦にも落ち着いて臨めるようにしてくれました」
翻訳者：
ゾンマー：「チブとインザーギの違いはこうだ。インテル？ ミラノ風リゾットか、DJシムザの曲か」
比較
「インテルが曲なら？ アフロ・ハウスで知られるDJ Shimzaの『Fire fire』。料理なら？ ヘルシーなミラノ風リゾット」。
ミラノは好きだ
「街は活気に満ち、グルメも充実し、独特の雰囲気があります。人々の優しさと温かさはまさにイタリアらしい魅力で、私も魅了されました。多くの素敵な場所を訪れ、この地はこれからも私の一部でしょう。しかもスイスに近いので、いつでも帰れます。」
心に刻まれた場所
「ブレラ、ドゥオーモ、ガレリア、シティ・ライフを訪れ、家族とセンピオーネ公園にも行きました。私はシティ・ライフに住むことにしました。若々しく、活気があり、モダンな地区です。治安も大切ですが、子供たちと息抜きできる公園がすぐそばにあるのも魅力です。高速道路へのアクセスも良好です」。
湖のファン
整った自然やアウトドア、細部まで美しい旧市街が好きです。インターラーケンなどの山岳地帯や、チューリッヒ、ベルン、ルツェルン、バーゼルなどの都市を訪ねてください。 アルプスの小さな湖も街中の湖も大好きで、どこでも泳いで涼めます。ミラノからは快適な列車が走っています。若い頃から列旅が好きで、最近は標高3,400メートルのユングフラウヨッホにも行きました。鉄道でしかいけない場所ですが、本当に素晴らしい体験でした。」