ゾンマー：「チブとインザーギの違いはこうだ。インテル？ ミラノ風リゾットか、DJシムザの曲か」

インテルとの契約が満了となるGKヤン・ゾマーが『コリエーレ・デラ・セラ』に語った。 「インザーギ監督は試合では熱く、私生活では穏やかだ。彼の下で大きな目標を持ち、情熱を注ぎ、勝利のために全力尽くすことを学んだ。足元の技術も向上した。 チフは穏やかで、高いレベルの挑戦にも落ち着いて臨めるようにしてくれました」



