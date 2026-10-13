ゾマーは試合開始から好調だった。ディウフとラウタロのシュートを防いだ場面は、ポジショニングによる比較的容易なセーブだったとはいえ、その存在感を示した。

このスイス人GKは、チャルハノールのシュートには危うさを見せた。強烈ではあったが、コースはそれほど厳しくなく、クロスバーに助けられた。一方、一時的に1-1とするラウタロの至近距離からのシュートには、なすすべがなかった。

しかし後半、ゾマーは全盛期を思わせるプレーを見せる。56分、こぼれ球を受けたラウタロがゾマーと1対1になり、相手を座り込ませて確実に決められると見たシュートを放った。だが、右足で放ったその一撃にスイス人GKが足を伸ばして届き、失点を防ぐとは思っていなかった。

ラウタロにも助けられたスーパーセーブだったが、アルゼンチン人選手が3-2とした場面では再現できなかった。スチッチのシュートをゾマーが中央にはじき、そのボールがラウタロのもとへ渡った。

だが、過小評価されがちな真に決定的なセーブは87分に訪れた。その後に決勝点となるフェルマントの4-2のゴールが生まれる、わずか前のことだ。ボニーのクロスに合わせたラウタロのボレーシュートにもゾマーは意表を突かれず、インテルの反撃を食い止めた。その後に決勝点、そしてゾマーにはどうすることもできなかったボニーの4-3のゴールが生まれた。