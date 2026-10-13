試合の中に、もう一つの勝負があった。雪辱を期す思いも少し胸に、長く自身の本拠地だったスタジアムで上々のプレーを見せ、その勝負を制した。ヤンゾマーがインテル対クラブ・ブルージュで注目を集めたのは、夏にインテルから移籍金なしで放出されたからだけではない。反対側には、ゾマーがポジションを譲った相手であり、わずか1年前にはゾマーを追い抜くチャンスがなかったジョゼップ・マルティネスもいた。こちらも注目の存在だった。最終スコアは4-3で計7ゴールが生まれたものの、判定で勝者となったのは、元インテルのゾマーだった。
ゾマー、マルティネスを上回る。「インテルらしい一戦」でサン・シーロに別れを告げる
「インテルらしい」試合
ゾマーは試合開始から好調だった。ディウフとラウタロのシュートを防いだ場面は、ポジショニングによる比較的容易なセーブだったとはいえ、その存在感を示した。
このスイス人GKは、チャルハノールのシュートには危うさを見せた。強烈ではあったが、コースはそれほど厳しくなく、クロスバーに助けられた。一方、一時的に1-1とするラウタロの至近距離からのシュートには、なすすべがなかった。
しかし後半、ゾマーは全盛期を思わせるプレーを見せる。56分、こぼれ球を受けたラウタロがゾマーと1対1になり、相手を座り込ませて確実に決められると見たシュートを放った。だが、右足で放ったその一撃にスイス人GKが足を伸ばして届き、失点を防ぐとは思っていなかった。
ラウタロにも助けられたスーパーセーブだったが、アルゼンチン人選手が3-2とした場面では再現できなかった。スチッチのシュートをゾマーが中央にはじき、そのボールがラウタロのもとへ渡った。
だが、過小評価されがちな真に決定的なセーブは87分に訪れた。その後に決勝点となるフェルマントの4-2のゴールが生まれる、わずか前のことだ。ボニーのクロスに合わせたラウタロのボレーシュートにもゾマーは意表を突かれず、インテルの反撃を食い止めた。その後に決勝点、そしてゾマーにはどうすることもできなかったボニーの4-3のゴールが生まれた。
マルティネスより優れている
インテルにふさわしい試合だった。インテルのゴールを守り、もう1シーズン十分にプレーできたであろうGKの姿がそこにはあった。そうなると、ジョゼップ・マルティネスとの比較はますます厳しいものになる。スイス人GKがセーブを重ねた一方で、スペイン人GKはまたしても重大な判断ミスを犯したからだ。
マドリードでのミスは技術的なものだった。後方からのビルドアップ中に、バルベルデにボールを奪われた。今日のミスは状況判断だった。ディマルコを助けようと、自陣ゴールから40メートルの地点まで無謀に飛び出し、トレゾルディの2-1とするゴールをお膳立てしてしまった。
その後は確かにセーブを見せ、ゴールマウスでは自分の仕事を果たした。だが、インテルのようなチームにとって、それで本当に十分なのか。少なくとも、前任のゾマーを惜しむ声を消せるほどではない。
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