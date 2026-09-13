チャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ対アストン・ビラが2-3で終わった一戦で何があったかを振り返ろう。 ブルージュのヤン・ブレイデル・スタディオンで行われたアストン・ビラ戦で、ゾマーはこの試合の前半から持ち味の悪い部分をさらけ出し、同じくセリエAにゆかりのある元パルマのザイオン・スズキとの“離れた場所での対決”でも明らかに後れを取った。11分、クラブ・ブルージュが先制を許す。マクギンの斜めのシュートでアストン・ビラがリードを奪った場面では、スイス人GKに非はないとは言い切れない。ボールが入るのを見送っており、もっとできたはずだった。





混乱ぶりは別の場面でも見て取れた。ボールを手にしてリスタートを試みた際、スイス人GKは不格好に味方選手にぶつかってしまい、ボールを手からこぼすと、ペナルティーエリアの外でそれを拾い直した。悪夢のような夜は続く。クラブ・ブルージュは19分にフェトレセンのゴールで追いつくが、22分にアストン・ビラがブエンディアの得点で再び前に出る。この場面ではゾマーにできることはほとんどなかった（至近距離からのタッチ）。





アストン・ビラの3点目については、確実にもっと良く対応できたはずだ。というより、これ以上悪くやるのは難しいほどだった。43分、イングランド勢の最終ラインからのロングボールに対し、ゾマーはハーフウェーライン付近まで飛び出す軽率な判断を見せたが、処理に失敗。ニコラス・ジャクソンに3-1を決めるための広大なスペースを与えてしまった。