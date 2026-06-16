ゾフ：「ユヴェントスとベラルディの契約は遅くない。個性あるイタリア人選手が必要だ」

「若く、魅力があり、技術的にも確かなイタリア人選手をチームに迎えることは、イタリアの一流クラブにとって極めて重要です。ただし、そのような選手を見つけるのは容易ではありません。ここで言う「イタリア人選手」とは、実際には「イタリア人としての資質」を指します。つまり、チームのためにカリスマ性を発揮し、若い選手の成長を助けることができる人物です。





どのポジションも基盤は整っており、適切な補強でさらにレベルアップできる。クラブはチャンピオンズリーグでの活躍やセリエA制覇を目標に、正しい道を歩んでいると確信しています」