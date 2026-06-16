ゾフ：「ユヴェントスとベラルディの契約は遅くない。個性あるイタリア人選手が必要だ」

ユヴェントスはダミアン・コモリからジョヴァンニ・カルネヴァリへ強化責任者が交代し、データより実力と個性を重視する「昔ながら」の補強方針へ回帰する。
イタリア代表とユヴェントスの元エース、ディノ・ゾフも注目する。彼は移籍候補ディブ・マルティネスを絶賛し、さらに実力と個性を備えたイタリア人選手の復帰を望む。その筆頭がドメニコ・ベラルディだ。
ユヴェントスはダミアン・コモリからジョヴァンニ・カルネヴァリへ強化責任者が交代し、データより実力と個性を重視する「昔ながら」の補強方針へ回帰する。
イタリア代表とユヴェントスの元エース、ディノ・ゾフも注目する。彼は移籍候補ディブ・マルティネスを絶賛し、さらに実力と個性を備えたイタリア人選手の復帰を望む。その筆頭がドメニコ・ベラルディだ。
「我々のユース代表チームは、常に状況に見合った実力を示してきた。だからこそ慎重でありたい。バルディーニ監督の2勝で全てが解決したなどと錯覚してはならない。ユヴェントスにイタリア人選手が少ない？ それは問題の一端だ。ユヴェントスは歴史的にイタリア代表にとって重要な存在だった。近年その傾向は薄れたが、改善するのに遅すぎることはない」
「若く、魅力があり、技術的にも確かなイタリア人選手をチームに迎えることは、イタリアの一流クラブにとって極めて重要です。ただし、そのような選手を見つけるのは容易ではありません。ここで言う「イタリア人選手」とは、実際には「イタリア人としての資質」を指します。つまり、チームのためにカリスマ性を発揮し、若い選手の成長を助けることができる人物です。
どのポジションも基盤は整っており、適切な補強でさらにレベルアップできる。クラブはチャンピオンズリーグでの活躍やセリエA制覇を目標に、正しい道を歩んでいると確信しています」
「直近の出場時間は少なく、昨季の競争や今季の怪我も考慮すると、総合的な評価は難しい。私は彼が気に入っている。優れたセンターフォワードだ。ユヴェントスは戦力状況を見て、残留させるべきか判断するだろう。
ベラルディにとって遅すぎるか？そんなことはない。野心的なユヴェントスならまだ活躍できる。彼は優れた選手で、チームにもすぐに溶け込むだろう。」
ディブ・マルティネス？ユヴェントスでは結果がすべて。選手たちはピッチで自由にプレーしていい。チームに貢献すればね。GKが風変わりでも人見知りでも構わない。神がかったセーブさえできれば。 このアルゼンチン人はプレミアでも代表でもそれを証明している。彼には心躍るものがある。ヴィカリオ？彼も気に入っている。オールラウンドなGKだし、イングランドでの経験が彼を成長させた」