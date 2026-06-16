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Berardi SassuoloGetty Images
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ゾフ：「ユヴェントスとベラルディの契約は遅くない。個性あるイタリア人選手が必要だ」

ユヴェントス
ドメニコ・ベラルディ
D. Zoff
エミリアーノ・マルティネス
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ
移籍情報

元エースで元監督は、サッスオーロのFWをスパレッティ監督にとって理想的な補強候補と見た。

ユヴェントスはダミアン・コモリからジョヴァンニ・カルネヴァリへ強化責任者が交代し、データより実力と個性を重視する「昔ながら」の補強方針へ回帰する。


イタリア代表とユヴェントスの元エース、ディノ・ゾフも注目する。彼は移籍候補ディブ・マルティネスを絶賛し、さらに実力と個性を備えたイタリア人選手の復帰を望むその筆頭がドメニコ・ベラルディだ


  • ユヴェントスにはイタリア人選手が必要だ

    「我々のユース代表チームは、常に状況に見合った実力を示してきた。だからこそ慎重でありたい。バルディーニ監督の2勝で全てが解決したなどと錯覚してはならない。ユヴェントスにイタリア人選手が少ない？ それは問題の一端だ。ユヴェントスは歴史的にイタリア代表にとって重要な存在だった。近年その傾向は薄れたが、改善するのに遅すぎることはない」

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  • 優勝を狙うための個性豊かな選手たち

    「若く、魅力があり、技術的にも確かなイタリア人選手をチームに迎えることは、イタリアの一流クラブにとって極めて重要です。ただし、そのような選手を見つけるのは容易ではありません。ここで言う「イタリア人選手」とは、実際には「イタリア人としての資質」を指します。つまり、チームのためにカリスマ性を発揮し、若い選手の成長を助けることができる人物です。


    どのポジションも基盤は整っており、適切な補強でさらにレベルアップできる。クラブはチャンピオンズリーグでの活躍やセリエA制覇を目標に、正しい道を歩んでいると確信しています」

  • ヴラホヴィッチとベラルディ

    「直近の出場時間は少なく、昨季の競争や今季の怪我も考慮すると、総合的な評価は難しい。私は彼が気に入っている。優れたセンターフォワードだ。ユヴェントスは戦力状況を見て、残留させるべきか判断するだろう。


    ベラルディにとって遅すぎるか？そんなことはない。野心的なユヴェントスならまだ活躍できる。彼は優れた選手で、チームにもすぐに溶け込むだろう。」

  • ディブ・マルティネスが昇格

    ディブ・マルティネス？ユヴェントスでは結果がすべて。選手たちはピッチで自由にプレーしていい。チームに貢献すればね。GKが風変わりでも人見知りでも構わない。神がかったセーブさえできれば。 このアルゼンチン人はプレミアでも代表でもそれを証明している。彼には心躍るものがある。ヴィカリオ？彼も気に入っている。オールラウンドなGKだし、イングランドでの経験が彼を成長させた」