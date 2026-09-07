『Lance』によると、ボタフォゴはモロッコ代表ウインガー、ハキム・ツィエクの獲得交渉で大きな前進を見せた。現在はウィダード・カサブランカでプレーする33歳は、ブラジルの同クラブへの移籍に近づいている。

ボタフォゴのSAF経営陣は慎重に手続きを進めているが、この取引は進展した段階にあるとみている。

ボタフォゴは、かつてアヤックスとチェルシーでプレーしたこのスター選手を来週初めにメディカルチェックのためリオデジャネイロへ呼び寄せ、2027年12月までの契約にサインさせることを望んでいる。



