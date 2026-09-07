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Galatasaray Championship CelebrationGetty Images Sport
Alvino Hanafi

翻訳者：

セードルフ、ホンダ、カルー……そして今度はツィエク！ ボタフォゴが元チェルシーFW獲得の衝撃的な移籍を実現か

移籍情報
ハキム・ツィエク
ボタフォゴRJ
セリエA

ボタフォゴは、元アヤックスおよびチェルシーのウインガー、ハキム・ツィエクとの2027年までの契約に向けて交渉を前進させている。モロッコのスターは、クラレンス・セードルフ、本田圭佑、サロモン・カルーという非アメリカ出身の名手たちに続く見通しで、チームメートの働きかけが停滞していた移籍交渉の再活性化につながった。

  • ボタフォゴがツィエク獲得成立へ前進

    Lance』によると、ボタフォゴはモロッコ代表ウインガー、ハキム・ツィエクの獲得交渉で大きな前進を見せた。現在はウィダード・カサブランカでプレーする33歳は、ブラジルの同クラブへの移籍に近づいている。

    ボタフォゴのSAF経営陣は慎重に手続きを進めているが、この取引は進展した段階にあるとみている。

    ボタフォゴは、かつてアヤックスとチェルシーでプレーしたこのスター選手を来週初めにメディカルチェックのためリオデジャネイロへ呼び寄せ、2027年12月までの契約にサインさせることを望んでいる。


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    選手の介入が停滞していた交渉を救う

    移籍は完了間近とみられていた。ジイェフがボタフォゴからのオファーに同意し、正式発表に向けたプロモーション素材の撮影も済ませていたためだ。当初は日曜日にニウトン・サントス・スタジアムで行われるパルメイラス戦を観戦する予定だった。

    しかし、スポーツ面でのビジョンを巡る意見の相違により、ジイェフは土曜日に交渉を一時停止させた。

    その後、現在のボタフォゴ所属選手たちが問題解決に動き、MFダニーロ・ペレイラが重要な役割を果たした。アヤックスでジイェフとチームメートだった同選手がウインガーを安心させ、最終的な承認を与えるに至った。

  • ジエクが、南北アメリカ大陸以外の世界的スターのリストに加わる

    ジエクは昨季、ウィダド・カサブランカで16試合に出場して9ゴールを記録しており、その実績を携えてブラジルにやって来る。また、モロッコが歴史的なベスト4進出を果たした2022年ワールドカップでも輝きを放ち、同国代表では64キャップを記録し、25ゴールを挙げている。

    今回の加入は、ボタフォゴがアメリカ大陸以外から世界的なスター選手を獲得してきた明確な伝統を継ぐものでもある。

    このモロッコ人選手は、オランダのレジェンドであるクラレンス・セードルフ、日本のアイコンである本田圭佑、そしてコートジボワール代表FWサロモン・カルーに続く形となる。

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    メディカルチェックはリオで実施予定

    交渉が軌道に戻ったことで、ボタフォゴは移籍成立に向け、残る事務手続きの最終調整を迅速に進めている。

    ジイェシュは来週初めに現地入りし、正式契約にサインする前にメディカルチェックを受ける見通しだ。

    問題がなければ、このウインガーはチームに合流し、ボタフォゴは進行中のシーズンに向けて攻撃の選択肢強化を図ることになる。

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