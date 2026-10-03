シティに僅差で敗れた後、スコールズはベルギー人GKが優勝争いに必要なだけの格を備えているのか、公然と疑問を呈した。「一流のGKなしでプレミアリーグを制したチームを見たことがあるか？」とユナイテッドのレジェンドは語った。「ラメンスがそうかもしれないが、私には分からない。その点については、まだ判断がついていないのだと思う」

歴史的に見てもトップクラスの守護神がいかに重要かを強調し、スコールズはこう付け加えた。「トップクラスのGKが必要だ。アリソンがいるリヴァプール、シティのチーム、アーセナルのラヤを思い浮かべればいい。マンチェスター・ユナイテッドにはピーター・シュマイケルやエドウィン・ファン・デル・サールがいた。どのチームにも素晴らしい、素晴らしいGKがいた。チーム作りは後ろから始まる。もちろんそうだ」

大きなメディアの注目について問われたラメンスは、まったく動じていなかった。「マンチェスター・ユナイテッドでプレーしているからといって、自分の性格が変わったわけではない」と説明した。「あれこれ意見を言う人たちを前にしても、精神的に強く、自信を持っていなければならない。それが誰にとっても簡単ではないことは想像できる。私はああしたプレミアリーグの試合をすべてプレーするのが大好きだ。プレミアリーグ、ネーションズリーグ……。それで何かが違うと感じることはない」



