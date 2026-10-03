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センネ・ラメンスがポール・スコールズに反論 マンチェスター・ユナイテッドのGKが「評価はまだ保留」との主張に言及
オールド・トラッフォードでの急成長
ラメンスは昨夏にマンチェスターへ加入し、移籍期限日の最終日にロイヤル・アントワープから1810万ポンドで移籍を成立させた。比較的注目度が低く、移籍金も中程度だったにもかかわらず、24歳の同選手はルベン・アモリムとマイケル・キャリックの下でアルタイ・バユンドゥルを素早く退け、正GKの座をつかんだ。
このベルギー人はデビューシーズンで堅実な働きを見せ、プレミアリーグ32試合の出場で8度のクリーンシートを記録。即座のインパクトは高く評価され、元ユナイテッドMFオーウェン・ハーグリーブスは同選手をクラブの今季最高の補強だと評した。しかし、今季は立ち上がりが鈍く、厳しい視線が突如として向けられるようになった。その流れは、マンチェスター・シティに0-1で敗れたダービーの後に頂点に達した。
- AFP
スコールズの痛烈な評価とラメンスの返答
シティに僅差で敗れた後、スコールズはベルギー人GKが優勝争いに必要なだけの格を備えているのか、公然と疑問を呈した。「一流のGKなしでプレミアリーグを制したチームを見たことがあるか？」とユナイテッドのレジェンドは語った。「ラメンスがそうかもしれないが、私には分からない。その点については、まだ判断がついていないのだと思う」
歴史的に見てもトップクラスの守護神がいかに重要かを強調し、スコールズはこう付け加えた。「トップクラスのGKが必要だ。アリソンがいるリヴァプール、シティのチーム、アーセナルのラヤを思い浮かべればいい。マンチェスター・ユナイテッドにはピーター・シュマイケルやエドウィン・ファン・デル・サールがいた。どのチームにも素晴らしい、素晴らしいGKがいた。チーム作りは後ろから始まる。もちろんそうだ」
大きなメディアの注目について問われたラメンスは、まったく動じていなかった。「マンチェスター・ユナイテッドでプレーしているからといって、自分の性格が変わったわけではない」と説明した。「あれこれ意見を言う人たちを前にしても、精神的に強く、自信を持っていなければならない。それが誰にとっても簡単ではないことは想像できる。私はああしたプレミアリーグの試合をすべてプレーするのが大好きだ。プレミアリーグ、ネーションズリーグ……。それで何かが違うと感じることはない」
代表監督からの支持
イングランドで外部からの雑音があるにもかかわらず、ラメンスは国際舞台で揺るぎない支持を受け続けている。ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、このGKの印象的なメンタリティーと、プレミアリーグでの生活へのスムーズな適応を強調した。
「セネの強みは、どんな状況でも常に変わらないことだ」とファン・ボメル監督は述べた。「それが彼の性格であり、彼のクオリティーでもある。マンチェスター・ユナイテッドにどれだけ早く適応したかを見れば分かる。クラブはより裕福で、スタジアムもアントワープより大きい……。彼はDF陣と良好な関係を築いている。それは称賛に値する」
- AFP
ダービーでの失望から立ち直るために
ダービーでの痛恨の敗戦を受け、ユナイテッドを立て直すためには、ラメンスはその粘り強いメンタリティーを頼りにする必要がある。チームは立ち上がりに精彩を欠いており、今後数週間の最優先課題は守備の安定感を確立することになる。
24歳のラメンスに突きつけられた当面の課題は、昨季のフォームを取り戻し、なお残る疑念の声を封じることだ。重みのある国内での戦いと今後のネーションズリーグを両立させる中で、ハイレベルな基準を求められる最終ラインを支えられることを証明しなければならない。
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