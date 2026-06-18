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セント・アンドリュースにラミン・ヤマルが登場！ トム・ブレイディ率いるバーミンガム・シティがバルセロナを迎え、プレシーズン親善試合を開催。
フリック、イングランドでプレシーズン準備を開始
ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、バートン・アポン・トレント近郊で2週間のトレーニングキャンプを行い、2026-27シーズンの準備を開始する。チャンピオンシップのバーミンガムとの試合は良い試金石となる。フリックは新戦術を浸透させ、選手のコンディションを整える。
ただし、現在開催中の2026年ワールドカップの影響で、フリック監督が早期に使える戦力は限られる。代表戦後に数名の主力が休養に入るため、この合宿は若手がコーチ陣にアピールする好機となる。ラミン・ヤマルのようなスターが参加する可能性もわずかに残っている。
ブレイディ、欧州の王族を迎える準備万端
この提携発表後、大西洋の両側で大きな反響がある。同クラブの少数株主兼諮問委員長であるNFLレジェンドのブレイディへの注目も高い。スーパーボウル7回制覇の彼はワールドカップ観戦姿も目撃されており、SNSで即座に反応した。
公式アカウントに「バーミンガムへようこそ」と投稿し、握手の絵文字を添えた。2023年にトム・ワグナー会長と投資して以来、彼は目立った存在で、デビッド・ベッカムを招いてレックサムとの「ハリウッド・ダービー」など注目試合を観戦している。
デイヴィスは、歴史的な基盤をさらに発展させることを目指している。
バーミンガムのクリス・デイヴィス監督は、このスター選手揃いの試合を、46試合にわたるチャンピオンシップを前にチームの現状を測る絶好の機会と捉えている。ブルーズはリーグ・ワンで記録的な111ポイントをマークし、2024-25シーズンに2部へ即昇格した。
多額の資金援助を受けたものの、復帰初年度は波乱含みのシーズンとなり、3月にプレーオフ進出の可能性が消え、最終的には10位で終了した。それでもトップ10入りは10年ぶりの快挙であり、コーチングスタッフにとっては、来季の昇格挑戦に向けた安定した基盤となっている。
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歴史的なつながりと興行収入の需要
イングランド2部チームにとってこのような大一番は極めてまれだが、両クラブは70年近くにわたって対戦を重ねてきた。通算5回の対戦では、1957-58年と1959-60年のインターシティーズ・フェアーズ・カップでバルサが勝利している。
セント・アンドリュースで開催される今回のビッグマッチは、近年のスタジアム記録を更新すると予想される。クラブは男子・女子のシーズンチケット保有者に6月22日（月）から優先販売し、残席は7月1日（水）に一般販売する。