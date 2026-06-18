ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、バートン・アポン・トレント近郊で2週間のトレーニングキャンプを行い、2026-27シーズンの準備を開始する。チャンピオンシップのバーミンガムとの試合は良い試金石となる。フリックは新戦術を浸透させ、選手のコンディションを整える。

ただし、現在開催中の2026年ワールドカップの影響で、フリック監督が早期に使える戦力は限られる。代表戦後に数名の主力が休養に入るため、この合宿は若手がコーチ陣にアピールする好機となる。ラミン・ヤマルのようなスターが参加する可能性もわずかに残っている。