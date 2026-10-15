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「センセーショナルな」ジュード・ベリンガムがイングランド史上最高の選手になり得るのはいつ？ 元レアル・マドリー＆イングランド代表のスター、マイケル・オーウェンがロイ・キーンの見解に同意
バーミンガムからドルトムントを経てベルナベウへ
ベリンガムはすでに世界的なスーパースターだ。その道への第一歩を踏み出したのは、16歳でバーミンガム・シティのトップチームに昇格した時だった。バーミンガム・シティは背番号22を永久欠番とした。2020年にボルシア・ドルトムントへの移籍を認めた際のことだ。
ドイツで過ごした3シーズンで評価はさらに高まり、レアル・マドリーは2023年夏、獲得のために9桁の移籍金を支払った。サンティアゴ・ベルナベウでの「ギャラクティコ」としての初シーズンには、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝を味わった。
バロンドール候補としての声が初めて上がったのもこの頃だ。尽きることのないエネルギーと優れた得点感覚を持つベリンガムは、世界最高の選手と認められるために必要な資質をすべて備えていると考えられていた。
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キーン、ベリンガムが偉大な選手になると太鼓判
その後はケガに悩まされてきたが、2026年ワールドカップでの7ゴールにより、ウェスト・ミッドランズ出身のベリンガムは華々しく世界の舞台に返り咲いた。それ以前にもEURO2024で、母国のために「ほかに誰がいる？」という象徴的な瞬間を生み出していた。
ベリンガムがレアル・マドリーとイングランドにとって中心的な存在となったことに疑いの余地はない。プレッシャーから逃げるのではなく、それを受け入れている。彼は注目の中心に立つことを望み、スポーツ界で最も注目を浴びる舞台で自らの力を示そうとしている。
キーンはベリンガムに偉大な選手となる未来が待っていると考えている。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるキーンは、タイトルを勝ち取る原動力となるMFとはどういうものかをよく知っている。ベリンガムが頂点に到達し、歴史に残る選手の一人としての地位を確立すると見込んでいる。
ベリンガムがイングランド代表史上最高の選手になるのはいつ？
その見解に同意するか問われたゴールデンボール受賞者のオーウェンは、GOALの独占取材にTonybetスポーツブックの協力で応じ、こう語った。「彼は驚異的だよね？ 間違いない。体格、走力、技術、メンタリティーと、かなり特別なものを持っている」
「大舞台で力を発揮する。ゴールを決めるし、それも重要なゴールだ。品格もある。そして常に最高レベルでプレーしているから、そのレベルに居続けられるだろう」
「反論できないね。今の代表には、［ハリー］・ケインとベリンガムという、歴代最高の選手に数えられる２人がいると思う。ベリンガムの実力について言えば、彼は本当に素晴らしい選手だ」
「彼は試合を決められるし、流れを変えられる。今のようにプレーし続ければ、ロイ・キーンの意見に異論はない。５、６年後には、イングランド史上最も影響力がある、あるいは最も才能のある、最高の選手として彼について語っているかもしれない。そう思うよ」
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ケインもイングランド史上最高の選手候補に
これまでボビー・ムーア、デイビッド・ベッカム、ボビー・チャールトン、ウェイン・ルーニーらがイングランド史上最高の選手を巡る議論の中心となってきたが、その称号はそう遠くない将来、何人かの手に渡るかもしれない。
得点を量産する主将ケインは代表通算得点を91に伸ばし、ピーター・シルトンの代表最多出場記録更新まであと1試合に迫っている。ケインはイングランド史上最高の選手と認められるかもしれないが、その称号はいずれベリンガムのものになる可能性もある。ベリンガムはすでに代表で60試合に出場しており、1966年以来初めてフットボールを「故郷」に取り戻すことになる主要タイトルを獲得できると信じているだろう。
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