ベリンガムはすでに世界的なスーパースターだ。その道への第一歩を踏み出したのは、16歳でバーミンガム・シティのトップチームに昇格した時だった。バーミンガム・シティは背番号22を永久欠番とした。2020年にボルシア・ドルトムントへの移籍を認めた際のことだ。

ドイツで過ごした3シーズンで評価はさらに高まり、レアル・マドリーは2023年夏、獲得のために9桁の移籍金を支払った。サンティアゴ・ベルナベウでの「ギャラクティコ」としての初シーズンには、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝を味わった。

バロンドール候補としての声が初めて上がったのもこの頃だ。尽きることのないエネルギーと優れた得点感覚を持つベリンガムは、世界最高の選手と認められるために必要な資質をすべて備えていると考えられていた。