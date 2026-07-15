移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、BVBはセネガル出身のウイング、イブラヒム・ムバイェに接触し、パリのスター軍団での現状を把握しようとした。
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センセーショナルな移籍か？ BVBがPSGのW杯代表選手に接触したと報じられる
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ムバイエはワールドカップのセネガル全4試合に出場し、グループリーグ初戦のフランス戦で大会唯一の得点を挙げた。パリとの契約は2028年まで。
リーグ戦ではすでに998分出場し3得点2アシストを記録しているが、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ以降はベンチを温めることが多かった。そのため、今夏の移籍市場でより多くの出場機会を求めて新天地を探す可能性もある。
PSGはレンタル移籍も検討しており、ドルトムント以外にも複数クラブが興味を示している。特に、ヨハン・マンザンビの移籍先と噂されるアストン・ヴィラが注目している。
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BVBの移籍：ギラッシの去就が未決で「停滞」
スポーツディレクターのラース・リッケンは、移籍市場が閉まる前に「1、2、3件の良質な補強」を行うと表明した。候補にはホッフェンハイムのフィスニク・アスラニとクラブ・ブルッヘのニコロ・トレソルディが挙がっている。
アスラニについては、ギラッシーの去就が未決なためRBライプツィヒが介入する可能性も。アデイエミのバルセロナ移籍は時間の問題で、代役としてムバイェがウイングで起用される見込みだ。
BVBは、ユリアン・ブラントの後任としてカレツァスを獲得する見通しだ
一方、アスラニはドルトムント移籍をもう考えていない。DFBの若手トレソルディとは合意済みとされるが、本人はセリエA志向。ローマが最有力だが、まず放出が必要だ。
一方、リッケン氏が挙げた3つ目の「良い移籍」は実現可能性が高いとみられる。 ユリアン・ブラントの後継者として、ゲンク所属のコンスタンティノス・カレツァスが加入する見込みだ。スカイによると、本人とは合意済みで、移籍金3500万ユーロをゲンクが要求する一方、BVBは3000万ユーロを提示している。
すでにBVBはCBジョアン・ガドゥ、左SBカウア・プラテス、MFジャスティン・レルマという若手3人を獲得。一方、ニクラス・ズーレ（現役引退）、ユリアン・ブラント（契約満了）、サリフ・オズカン（ベシクタシュ移籍）が退団した。
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