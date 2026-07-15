ムバイエはワールドカップのセネガル全4試合に出場し、グループリーグ初戦のフランス戦で大会唯一の得点を挙げた。パリとの契約は2028年まで。

リーグ戦ではすでに998分出場し3得点2アシストを記録しているが、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ以降はベンチを温めることが多かった。そのため、今夏の移籍市場でより多くの出場機会を求めて新天地を探す可能性もある。

PSGはレンタル移籍も検討しており、ドルトムント以外にも複数クラブが興味を示している。特に、ヨハン・マンザンビの移籍先と噂されるアストン・ヴィラが注目している。