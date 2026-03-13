セレソンに新風！ヴィニシウス・ジュニアらがフランスとのビッグマッチでジョーダンブランドの新ユニフォームを初披露へ

ブラジルサッカー連盟（CBF）はジョーダンブランドとの画期的な提携を発表した。サンパウロで開催された豪華なイベントで披露された新アウェイユニフォームは、ナイキのスウッシュをマイケル・ジョーダンの象徴的なジャンプマンシルエットに置き換えることで伝統からの脱却を遂げ、エリートサッカーの伝統と世界的なストリートウェアの王者を融合させている。

ユニフォームは伝統的な青と黄色の配色を維持しつつ、1988年発売のエアジョーダン3を象徴する「エレファントプリント」テクスチャーを採用。エアロフィット技術により11%軽量化と大幅な通気性向上を実現し、100%再生繊維廃棄物を活用することで、トップレベルのパフォーマンスと環境持続可能性を両立させている。