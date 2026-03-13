Getty Images Sport
翻訳者：
セレソンに新風！ヴィニシウス・ジュニアらがフランスとのビッグマッチでジョーダンブランドの新ユニフォームを初披露へ
五度の優勝を果たしたチームの新時代
ブラジルサッカー連盟（CBF）はジョーダンブランドとの画期的な提携を発表した。サンパウロで開催された豪華なイベントで披露された新アウェイユニフォームは、ナイキのスウッシュをマイケル・ジョーダンの象徴的なジャンプマンシルエットに置き換えることで伝統からの脱却を遂げ、エリートサッカーの伝統と世界的なストリートウェアの王者を融合させている。
ユニフォームは伝統的な青と黄色の配色を維持しつつ、1988年発売のエアジョーダン3を象徴する「エレファントプリント」テクスチャーを採用。エアロフィット技術により11%軽量化と大幅な通気性向上を実現し、100%再生繊維廃棄物を活用することで、トップレベルのパフォーマンスと環境持続可能性を両立させている。
ヴィニシウス・ジュニア、文化的影響力を称賛
レアル・マドリードの象徴的存在であるヴィニシウス・ジュニアがこのコラボレーションの顔として起用され、この動きがピッチの枠を超えた意義を持つことを強調している。「ブラジルでボールを蹴る夢を抱くすべての子供たちにとって、この提携は本当に深い意味を持つ」とヴィニシウス・ジュニアはCBF（ブラジルサッカー連盟）公式ウェブサイトで語った。
「ジョーダンブランドと我々の代表チームを結ぶのは、単なるサッカー以上のもの——文化と偉大さの融合です。ジャンプマンが我々のカラーで現れる時、それはブラジルを特別な存在たらしめる創造性、情熱、エネルギーを世界に示します。ピッチに立つ度に、新たな世代がスタイルと自由、誇りを持ってプレーするよう鼓舞するのです」
技術的卓越性がストリートと融合する
この提携は、現代のアスリート向けに設計された技術的刷新を意味する。ジョーダンブランドのサラ・メンサ社長は、この動きを「パフォーマンスと表現が互いに高め合うダイナミックな融合」と表現した。アパレルラインには、統一感のあるルックを保証する専用トレーニングギアとカスタム仕様のティエンポブーツが含まれる。
「本日、ジョーダンは真に非凡な何かを点火しました。ブラジル代表チームとのこの提携は単なる協業を超え、ブラジルをその躍動的な中核に据えた、世界サッカーの驚くべき輝き、創造性、エネルギーを称えるものです。輝きと自信、そして競争の鼓動があるところに、ジョーダンは躍動します。これは単なる世界の出会いではなく、パフォーマンスと表現が互いに刺激し合うダイナミックな融合なのです」とメンサは語った。
- Getty Images Sport
フランス代表との初対戦
ファンがジャンプマンを初めて目にするのは、3月26日にブラジルがフランスと対戦する注目の親善試合となる。セレソンが欧州の強豪相手に実力を試すこの舞台は、歴史的なユニフォームデビューにふさわしい壮大な舞台だ。
ブラジルはこの一戦に臨むにあたり、過去5試合で2勝1分けと波のある成績から勢いを維持したい考えだ。今夏のワールドカップ（グループCでモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組）を前に、この大陸間親善試合で戦力を調整するつもりである。
広告