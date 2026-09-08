ビジャレアルは前半に決定機を何度も迎えたが、ジョルジュ・ミカウタゼが至近距離からのシュートを打ち損じ、タイジョン・ブキャナンのシュートもグレゴール・コベルの好守に阻まれた。ドルトムントはそうした決定機逸を突き、53分にマクシミリアン・バイアーのクロスがベイガに当たってコースが変わり、そのままGKの横を抜けて先制した。

ムリーニョがヘディングシュートを流し込んでコベルの意表を突き、スペイン勢が同点に追いついたが、80分にはファビオ・シルバの正確な低いクロスをギラシーが押し込み、ドルトムントが再び勝ち越した。さらに3分後、ムリーニョにボックス内で倒されたギラシーが自らPKを獲得し、それを成功させた。

その後もドラマは続き、コベルのセーブがギラシーの顔に当たって跳ね返り、そのままオウンゴールとなった。ビジャレアルは2度目の同点弾を目指して猛攻を仕掛けたが、後半アディショナルタイム深くの決定機はベイガに当たって枠を外れた。