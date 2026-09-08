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セルー・ギラシーが攻守両面で輝く ボルシア・ドルトムント、チャンピオンズリーグでビジャレアルの猛攻をしのぐ
ドルトムント、5ゴール生まれたチャンピオンズリーグの激闘を制す
ドルトムントはチャンピオンズリーグ初戦でビジャレアルを3-2で下し、見応えのある勝利を収めた。ギラシーが中心人物となり、正しいゴールに2得点を決めた一方で、混沌とした後半には不運にもオウンゴールも記録した。
ホームのドルトムントは後半開始直後、レナト・ベイガのクロスが相手のオウンゴールを誘って先制した。ビジャレアルはサンティアゴ・モウリーニョの得点で追いついたが、最終的にはドルトムントの質の高さが勝り、苦しみながらも勝ち点3を手にした。
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ギラシーが劇的な終盤の2発を披露
ビジャレアルは前半に決定機を何度も迎えたが、ジョルジュ・ミカウタゼが至近距離からのシュートを打ち損じ、タイジョン・ブキャナンのシュートもグレゴール・コベルの好守に阻まれた。ドルトムントはそうした決定機逸を突き、53分にマクシミリアン・バイアーのクロスがベイガに当たってコースが変わり、そのままGKの横を抜けて先制した。
ムリーニョがヘディングシュートを流し込んでコベルの意表を突き、スペイン勢が同点に追いついたが、80分にはファビオ・シルバの正確な低いクロスをギラシーが押し込み、ドルトムントが再び勝ち越した。さらに3分後、ムリーニョにボックス内で倒されたギラシーが自らPKを獲得し、それを成功させた。
その後もドラマは続き、コベルのセーブがギラシーの顔に当たって跳ね返り、そのままオウンゴールとなった。ビジャレアルは2度目の同点弾を目指して猛攻を仕掛けたが、後半アディショナルタイム深くの決定機はベイガに当たって枠を外れた。
ストライカーが驚異的な欧州での快進撃の中で節目に到達
この壮絶な一戦は、ギラシーにとってドルトムントのユニフォームを着て100試合目となり、クラブでの通算得点数は64に伸びた。この活躍により、欧州屈指の決定力を誇るストライカーとしての評価はさらに確かなものとなった。
2024-25シーズン開幕以降、このギニア代表FWはチャンピオンズリーグ25試合で26ゴールに直接関与している。この際立った記録を上回っているのは、大会全体でもマンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドだけだ。
一方、ビジャレアルは攻撃面で改善を見せたものの、欧州のアウェー戦での苦戦は続いた。イエローサブマリンは昨季のチャンピオンズリーグでアウェー4試合いずれも無得点に終わっていたが、今回はドルトムントを最後まで苦しめた。
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両チームは再び国内での戦いに目を向ける
欧州での厄介な開幕戦を乗り切ったドルトムントは、ここから再び国内リーグに焦点を戻す。勢いを築くべく、次のブンデスリーガではパーダーボルンをホームに迎える。
ビジャレアルはドイツでの惜敗を受け、気持ちを切り替えなければならない。スペインのクラブはリーガの戦いに戻り、ホームでベティスと対戦する。ベティスも欧州の舞台に立ち、リールに3-2で勝利していた。
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