BVBは、身長199cmの若手FWベンデグズ・コヴァックスを獲得するため、AZアルクマールに打診したと報じられているが、この動きに関心を持っているのはBVBだけではないようだ。
翻訳者：
セルフー・ギラッシーの代役を格安で獲得か？BVBが驚きの移籍交渉を進めていると報じられる
『ガゼッタ・デロ・スポルト』の報道によると、スポルティング・リスボン、ユヴェントス、アストン・ヴィラも、コヴァックス獲得に向けてこのエールディヴィジのクラブに接触しているという。同紙によれば、この18歳の選手はおよそ500万ユーロで獲得可能であり、BVBでは将来的にはセルフー・ギラッシの後継者として育成される可能性がある。
2028年まで契約が残っているにもかかわらず、彼が夏以降も残留するかどうかは決して確実ではない。トッテナムとミランはすでに、この30歳の選手に対して関心を示しているとされる。さらに、サウジアラビアへの移籍も否定できないが、ギラシーにとって、砂漠の地で現在の年俸（報道では1000万ユーロ）を最大限に引き上げることこそが最優先事項ではないという。 ギラシーは、5月のシーズン終了直後に自身の将来について決断を下す意向だ。
- Getty Images
ギラッシーは契約解除条項により、夏にBVBを退団できる見込み――入札合戦への期待？
ギラッシーの契約に盛り込まれている移籍条項は、契約満了の2年前に4500万～5000万ユーロでドルトムントを退団することを可能にするものだが、報道によると、この条項が適用されるのはレアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシー、リヴァプールに限られるという。
ドルトムントにとって、このエースストライカーがサウジアラビア、ロンドン、あるいはミラノへ移籍する可能性は、入札合戦が起きた場合にギニア人選手の売却価格をさらに大幅に引き上げることができるため、非常に興味深いものとなるだろう。チャンピオンズリーグでアタランタ・ベルガモに敗退したBVBは、財政的な損失に直面している。
しかし、夏に高額での売却が実現すれば、その打撃を和らげ、移籍市場でのさらなる余裕を生み出すことができるだろう。特に、FWのファビオ・シルバが今シーズンすでに良い手応えを見せていることも、その一因となっている。
- IMAGO / Orange Pictures
コヴァックスはユース時代、高い得点率で頭角を現した
このポルトガル人選手の背後で、18歳のコヴァックスはドルトムントで成長し、さらに技術を磨くことになるだろう。ハンガリーU-19代表のこの選手は、アルクマールではまだプロデビューを果たしていないが、すべてのユースチームで抜群の得点率を誇っている。
2023年から2025年にかけて、アヤックスのU-17およびU-19で公式戦46試合に出場し19ゴールを記録。アルクマールではU-19、U-21、ユースリーグのチームで33試合に出場し、29ゴールを挙げている。
BVBのセルフー・ギラッシ：統計とパフォーマンスデータ
シーズン 試合 得点 アシスト 2025/26 38 17 6 2024/25 45 34 9
よくある質問
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".