レアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルは、いずれも4,000万ユーロ弱でギラッシーを獲得できるチャンスがあった。しかし、この実績ある得点王を締め切りまでに獲得したクラブはなかった。

しかし市場後半に再アプローチしても、固定価格は期待できない。移籍金はボルシア・ドルトムントとの直接交渉となり、クラブは有利な条件を提示できる立場にある。







