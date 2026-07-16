AFP
翻訳者：
セルフー・ギラッシは冷遇された。アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティ、レアル・マドリード、バルセロナは、このストライカーの4,000万ユーロの特別解除条項を行使する機会を逃した。
欧州の強豪クラブが破格の取引を見送った。
レアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルは、いずれも4,000万ユーロ弱でギラッシーを獲得できるチャンスがあった。しかし、この実績ある得点王を締め切りまでに獲得したクラブはなかった。
しかし市場後半に再アプローチしても、固定価格は期待できない。移籍金はボルシア・ドルトムントとの直接交渉となり、クラブは有利な条件を提示できる立場にある。
- Getty Images Sport
フェネルバフチェの噂とドルトムントの内部計画
トルコのフェネルバフチェが関心を示しているが、スーパー・リグ移籍の可能性は極めて低い。スカイ・スポーツのパトリック・ベルガー記者は「ギラッシは現時点でトルコ移籍を否定している。 BVBはギラッシを戦力として計算し、アデイエミを放出する内部計画を立てていた。この2人が放出候補だった。したがって、予期せぬ事態が起きない限り、ギラッシは来シーズンもBVBでプレーすると、私は現時点で強く推測している」
ニコ・コヴァチ監督の下で安定を維持したいクラブの意向とも一致する。ストライカーはすでに監督とスポーツディレクターのニルス・ブック氏と話し合い、「残留させたい」と伝えられている。現在、シグナル・イドゥナ・パークを離れる「魅力的なオファー」は提示されていない。
売却圧力が消える
ギラッシーは2024年夏、VfBシュトゥットガルトから1800万ユーロで加入し、契約は2028年まで。少なくとも来季も黒と黄色のユニフォームを着る見込みだ。クラブ首脳はこれを歓迎し、シーズン終盤に大型オファーがあっても対応できるよう「緊急対策」を用意している。
彼の残留はチームにとって朗報だ。昨季22得点を挙げたストライカーは、コヴァチ監督の戦術でも中心だ。契約解除条項がなくなったことで売却の圧力も消え、クラブは再びピッチに集中できる。
- Getty Images
緊急目標は保留中
ギラッシーの残留濃厚という報道は、ニコロ・トレソルディやフィスニク・アスラニといった他の獲得候補にも影響を及ぼしている。クラブ・ブルッヘで得点を量産するトレソルディはブック監督の評価も高いが、移籍金は高額になる見込みだ。ギラッシーがドルトムントのセンターフォワードとして君臨する限り、この若手FWの獲得交渉が進展する可能性は低い。
ホッフェンハイムで印象的な活躍をしたアスラニも状況は同じだ。ギラッシーの残留が確定すれば、アスラニの将来はRBライプツィヒなど他クラブへの移籍になる可能性が高いと報じられている。現時点では、新シーズンを控えたドルトムントの攻撃陣の序列は安定している。
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