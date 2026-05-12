Getty Images Sport
翻訳者：
セルヒオ・ラモス率いる投資グループが、5か月に及ぶ交渉の末、ついにセビージャ買収で合意した。
セビリアでの画期的な進展
『マルカ』紙によると、ラモス氏、ファイブ・イレブン・キャピタルのCEOマーティン・インク氏、およびセビージャの筆頭株主は2時間の会談を行い、クラブ売却で基本合意に達した。前日には9時間に及ぶ協議を行い、1月中旬から続く交渉の詳細を詰めた。現在は最終書類と公証手続き待ちだが、KPMGの厳格なデューデリジェンスは既に通過している。
- Getty Images Sport
スポーツ分野の専門知識を確保
ラモスと弟のレネは笑顔で親指を立て会議場を後にした。新時代の経営体制はすでに固まりつつある。 シティ・フットボール・グループやアル・ヒラルで10年の経験を持つベテラン、マルク・ボイササが「ファイブ・イレブン」エコシステムのスポーツディレクターに就任した。公式な引き継ぎ後、グループは近代的な運営体制を導入し、ボイササはオペレーション・ディレクターのヘスス・サモラーノの支援を受ける。
伝説の凱旋
この買収で、ラモスは幼少期から所属するクラブのオーナーとなり、スポーツと経営の両面で意思決定に影響を及ぼす。しかしスペインの規定により現役選手が同リーグのクラブ株を保有することは禁じられており、40歳のラモスは引退か海外移籍を迫られる。セビージャのユースで育ち、レアル・マドリードやスペイン代表で伝説的なキャリアを築いた彼にとって、経営陣への転身は原点への回帰だ。
- Getty Images Sport
生存と移行
セビージャは現在ラ・リーガ13位。35試合で勝ち点40だが、降格圏のアラベスとはわずか3ポイント差だ。5月31日の独占交渉期限を前に経営陣の交代が進む中、水曜日のビジャレアル戦は残留をかけた大一番となる。