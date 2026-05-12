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Adhe Makayasa

翻訳者：

セルヒオ・ラモス率いる投資グループが、5か月に及ぶ交渉の末、ついにセビージャ買収で合意した。

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セルヒオ・ラモス

セルヒオ・ラモスと投資会社ファイブ・イレブン・キャピタルは、激しい交渉の末、セビージャFC買収で基本合意に達した。5か月に及ぶデューデリジェンスを経ており、この歴史あるアンダルシアのクラブに新時代をもたらす可能性がある。

  • セビリアでの画期的な進展

    『マルカ』紙によると、ラモス氏、ファイブ・イレブン・キャピタルのCEOマーティン・インク氏、およびセビージャの筆頭株主は2時間の会談を行い、クラブ売却で基本合意に達した。前日には9時間に及ぶ協議を行い、1月中旬から続く交渉の詳細を詰めた。現在は最終書類と公証手続き待ちだが、KPMGの厳格なデューデリジェンスは既に通過している。

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    スポーツ分野の専門知識を確保

    ラモスと弟のレネは笑顔で親指を立て会議場を後にした。新時代の経営体制はすでに固まりつつある。 シティ・フットボール・グループやアル・ヒラルで10年の経験を持つベテラン、マルク・ボイササが「ファイブ・イレブン」エコシステムのスポーツディレクターに就任した。公式な引き継ぎ後、グループは近代的な運営体制を導入し、ボイササはオペレーション・ディレクターのヘスス・サモラーノの支援を受ける。

  • 伝説の凱旋

    この買収で、ラモスは幼少期から所属するクラブのオーナーとなり、スポーツと経営の両面で意思決定に影響を及ぼす。しかしスペインの規定により現役選手が同リーグのクラブ株を保有することは禁じられており、40歳のラモスは引退か海外移籍を迫られる。セビージャのユースで育ち、レアル・マドリードやスペイン代表で伝説的なキャリアを築いた彼にとって、経営陣への転身は原点への回帰だ。

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    生存と移行

    セビージャは現在ラ・リーガ13位。35試合で勝ち点40だが、降格圏のアラベスとはわずか3ポイント差だ。5月31日の独占交渉期限を前に経営陣の交代が進む中、水曜日のビジャレアル戦は残留をかけた大一番となる。

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