セルヒオ・ラモス率いる投資グループが、5か月に及ぶ交渉の末、ついにセビージャ買収で合意した。

この買収で、ラモスは幼少期から所属するクラブのオーナーとなり、スポーツと経営の両面で意思決定に影響を及ぼす。しかしスペインの規定により現役選手が同リーグのクラブ株を保有することは禁じられており、40歳のラモスは引退か海外移籍を迫られる。セビージャのユースで育ち、レアル・マドリードやスペイン代表で伝説的なキャリアを築いた彼にとって、経営陣への転身は原点への回帰だ。