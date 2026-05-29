セルヒオ・ラモス主導のセビージャ買収計画が、期限3日前に頓挫した。

サンタンデール銀行の支援による段階的資本注入で、コンソーシアムの持分を60％へ引き上げる計画だった。 ラ・リーガ内部筋は、提案された1億2000万ユーロの増資が過去4年間の損失を補填し、セビージャの財務を再建すると指摘。しかし現株主は改訂案に深刻な疑念を抱き、新提案には確実性がなく、必要な財務保証の半分も満たしていないと主張した。