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セルヒオ・ラモス主導のセビージャ買収計画が、期限3日前に頓挫した。
買収交渉が決裂
『The Athletic』によると、ラモス氏率いるコンソーシアムは当初、セビージャ株式85％を4億4400万ユーロで取得することで合意した。しかし『El Desmarque』と『El Pais』が報じたように、最終会合で入札グループが財務提案を大幅に変更したため、買収話は破談となった。 売却側株主に近い筋は取引が完全に破談と見ており、双方は状況を挽回するのが極めて困難との認識で一致している。
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公平性を巡り提案が対立
この決裂は、伝説的ディフェンダーのチームが新しい投資構造を提示した後に生じた。ラモスは「ファイブ・イレブン」ファンドやメキシコの投資家と共に、当初の2億7500万ユーロの一括買収から方針転換。初期出資額を1億ユーロに減額し、18％の株式を取得する案を提示した。買収に詳しい関係者は新案の株式価値の方が高いと主張したが、売却側株主は一貫性を欠く後退と受け止めた。
期限を前に、保証の妥当性に疑問が 제기되고 있다
サンタンデール銀行の支援による段階的資本注入で、コンソーシアムの持分を60％へ引き上げる計画だった。 ラ・リーガ内部筋は、提案された1億2000万ユーロの増資が過去4年間の損失を補填し、セビージャの財務を再建すると指摘。しかし現株主は改訂案に深刻な疑念を抱き、新提案には確実性がなく、必要な財務保証の半分も満たしていないと主張した。
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セビージャ、新たな買い手へ軸足を移す
独占交渉期間は5月31日に終了する。セビージャはすでに新たな買収提案を探している。昨年12月にモンテレイを退団しフリーのラモスは、交渉決裂について記者会見を開く予定だ。クラブは今夏の移籍市場前に財政的フェアプレー（FFP）を安定させるため、急いで投資を確保しなければならない。