セルヒオ・ラモスはセビージャ買収に向けた最終オファーを検討しているが、レアル・マドリードのレジェンドは、幼少期から応援してきたクラブがラ・リーガに残留できるかどうかを見極めるのを待っている

この伝説的なディフェンダーは、セビージャ買収計画の最終段階において、まさに自身の「93分」を迎えた。ファースト・イレブン・キャピタルと協力し、ラモスはクラブの財務状況を評価するための厳格なデューデリジェンスプロセスを完了させた。数値が明確になった今、ラモン・サンチェス・ピスフアン・スタジアムの経営体制を一新するための正式なオファーが準備されている。

ピッチから役員室へのこの移行は、カマス出身のスター選手にとって大きな転機となる。思い出深い2度目の現役復帰を果たした後、ラモスは今、アンダルシアの巨人の主要な意思決定者となるという長期的なビジョンに注力している。