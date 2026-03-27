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セルヒオ・ラモスはセビージャ買収に向けた最終オファーを検討しているが、レアル・マドリードのレジェンドは、幼少期から応援してきたクラブがラ・リーガに残留できるかどうかを見極めるのを待っている
「93分目」の取締役会での権力争い
この伝説的なディフェンダーは、セビージャ買収計画の最終段階において、まさに自身の「93分」を迎えた。ファースト・イレブン・キャピタルと協力し、ラモスはクラブの財務状況を評価するための厳格なデューデリジェンスプロセスを完了させた。数値が明確になった今、ラモン・サンチェス・ピスフアン・スタジアムの経営体制を一新するための正式なオファーが準備されている。
ピッチから役員室へのこの移行は、カマス出身のスター選手にとって大きな転機となる。思い出深い2度目の現役復帰を果たした後、ラモスは今、アンダルシアの巨人の主要な意思決定者となるという長期的なビジョンに注力している。
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最終的な評価額は、生き残りをかけて決まる
正式な買収提案のタイミングは、依然としてクラブの戦績に左右されやすい。降格圏に危険なほど接近しているセビージャの市場価値は、リーグでの順位によって変動している。AS紙によると、ラモス氏とそのパートナーたちは現在「待機」段階にあり、残留が数学的に確定するのを待ってから、最終的な買収価格を決定する方針だという。
2027年までルイス・ガルシアを監督に任命したことは、現在の不安定な状況を浮き彫りにしている。2部リーグへの降格は獲得コストを大幅に引き下げる一方で、ラモスが主導しようとしている大規模な再建プロジェクトを複雑なものにしてしまうだろう。
過半数の株式取得に向けた資金調達が完了した
買収グループは、最終的に2億6000万ポンドから3億9000万ポンドの範囲となる投資により、すでに十分な資金調達体制が整っていることを保証している。しかし、売却側の主要な一族たちはまだ完全には納得していない。意向表明書（LOI）の有効期限が切れるまでの短い期間内に、手元資金を提示しなければならないが、それがこの取引全体において最も困難な課題となっている。
ラモスは、クラブの支配権を確保し、スポーツ面および商業面におけるすべての重要な決定について最終決定権を握ることを目指している。報道によると、カマス出身の彼は株式の70％以上を保有することになる見込みであり、これはセビージャを統率し、同クラブに対する自身の長期的なビジョンを実行するには十分な割合である。
- AFP
新時代に向けて債務を清算する
過半数の株式取得が焦点となっている一方で、保険会社A-CAP（旧777パートナーズ）が保有する約13％の株式は、買収対象には含まれない見通しだ。これにより、ラモス氏とそのパートナーたちは、すべての少数株主を傘下に収める必要なく、支配権を確立する道が開かれることになる。
いずれにせよ、株式購入のための初期投資に加え、新オーナーは同クラブの悪化している財務状況を立て直すために、約1億ユーロという多額の増資を行う必要がある。この資金注入はクラブの将来の安定にとって不可欠と見られており、ラモスが実際に指揮を執ることになった場合、セビージャを欧州サッカーのトップレベルに復帰させるために必要な財務的柔軟性を確保できることになる。