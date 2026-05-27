当然、現在の所有者は修正案を即座に拒否した。売り手側は新財務条件がクラブの将来に受け入れられないと判断し、一方的に合意を破棄した。 買収希望側は購入株式を明示せず、TOBによる買付けを計画。この方針は現所有者を不利にする内容だった。また、今回の条件は、以前別の投資グループが提示した案より低く、当時取締役会はそれを検討していなかった。突然の決裂で、関係者は5か月に及ぶ交渉が無駄になったと感じている。