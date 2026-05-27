AFP
翻訳者：
セルヒオ・ラモスの買収計画が白紙に。レアル・マドリードとスペイン代表のレジェンドが合意後にオファー額を半減させ、セビージャが取引から撤退した。
突然の心変わり
『エル・デスマルケ』紙によると、セビージャはラモス氏率いる投資グループとの交渉を打ち切った。2週間前、4億4000万ユーロでの買収で基本合意していたが、提案の大幅変更を受けた措置だ。当初は増資8000万ユーロ、株主への支払い2億9000万ユーロとし、残りで推定純負債を解消する予定だった。 売却側は契約締結までに生じる損失を負担し、支払期限の延長にも同意していた。ラモスは支払保証を提供すると確約していたため、水曜日の方針転換は予想外だった。
- Getty Images Sport
大幅に見直された案
水曜日の会議にラモスが新しい代理人を連れて出席したことで、事態は悪化した。プロジェクトを共同主導する予定のメキシコ人一族の代理として、著名なスポーツ法専門家ロベルト・アルバレスが従来のアドバイザーに代わり参加した。新たなコンソーシアムは評価額を半減し、2億2000万ユーロとするなど、以前とは根本的に異なる条件を示した。改定案では、1億2000万ユーロを緊急増資に充て、同グループが42％の支配株を取得する。 残る1億ユーロで既存株主から18％を追加取得し、グループは支配権を確立、残株はほぼ無価値となる。
セビージャ、ラモス獲得を断念
当然、現在の所有者は修正案を即座に拒否した。売り手側は新財務条件がクラブの将来に受け入れられないと判断し、一方的に合意を破棄した。 買収希望側は購入株式を明示せず、TOBによる買付けを計画。この方針は現所有者を不利にする内容だった。また、今回の条件は、以前別の投資グループが提示した案より低く、当時取締役会はそれを検討していなかった。突然の決裂で、関係者は5か月に及ぶ交渉が無駄になったと感じている。
- Getty Images Sport
ラ・リーガのクラブが新たな買い手探しに奔走している。
セビージャは現在、重要な資金調達のため時間との戦いを強いられている。資本増強が絶対条件であるため、クラブは早急に新たな買い手を探さなければならない。幸い、このアンダルシアのクラブには複数の投資家が再関心を示しており、まもなく交渉が始まる見込みだ。