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セルヒオ・ラモスか、それともリオ・ファーディナンドか？ ハリー・マグワイアが史上最高のセンターバックを選出。マンチェスター・ユナイテッドのDFはプレミアリーグのベスト選手も指名した
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マグワイアはセンターバックとしてのリーダーシップについて熟知している
長年にわたり、イングランドのサッカー界をはじめ世界中で、数多くの有名選手が守備陣の中核を担ってきた。堅固な守備の軸は、野心あるチームにとって不可欠なものと考えられているからだ。
マンチェスター・ユナイテッドで260試合以上、イングランド代表でも64試合に出場しているマグワイアは、そのポジションを担うことについて熟知しており、クラブでも代表でもリーダーシップを発揮してきた。彼は、世界最高峰のフォワードたちがもたらす明らかな脅威を封じ込めるのに貢献してきた。
マグワイアは、史上最高のセンターバックとして誰を選んだのだろうか？
彼には、先人である歴代の偉大な選手たちからインスピレーションを受けてきた。マンチェスター・ユナイテッドの公式ロジスティクスパートナーであるDHLエクスプレスとの共同インタビューで、マグワイアはGOALに対し、お気に入りのセンターバックについて次のように語った。「歴代で一番好きなセンターバックといえば、ヤープ・スタムとリオ・ファーディナンドがこのクラブでプレーする姿を見るのが大好きでした。 また、レアル・マドリード時代に数々のタイトルを獲得していたセルヒオ・ラモスのプレーを見るのも本当に楽しかったです。もし史上最高の選手を一人だけ選ぶとしたら、おそらくラモスを選ぶでしょう。」
ワールドカップ優勝者であり、レアル・マドリードで世界的な舞台で4度のチャンピオンズリーグ制覇を果たした選手を選んだマグワイアは、イングランド国内のリーグ戦に焦点を絞って尋ねられると、次のように付け加えた。「プレミアリーグ史上最高のディフェンダーを選ぶのは非常に難しい質問だ。そのレベルにふさわしい選手は数人いるが、おそらくジョン・テリーかリオ・ファーディナンドを選ぶだろう。 私にとって重要なのは、彼らのキャリアの長さと獲得したタイトルだ。最高峰の舞台で年々結果を出し続けることこそが、トップクラスのディフェンダーであることを証明するものであり、この2人は間違いなくそれを成し遂げた。」
- DHL/Manchester United
マンチェスター・ユナイテッド、タイでの特別プロジェクトに参加
マンチェスター・ユナイテッドは、将来のスーパースター育成に貢献すべく、DHLエクスプレスと提携し、タイのメー・スークにある僻地のコミュニティに、プロ仕様の全天候型サッカーピッチを寄贈しました。これは、人口の85％以上が生涯にわたる「レッドデビルズ」のサポーターである、世界でも有数の地理的に孤立した地域に、高品質なインフラを提供する取り組みです。
公式お披露目式には、元ユナイテッドの左サイドバック、パトリス・エヴラがサプライズで登場し、この素晴らしいプロジェクトについて次のように語りました。「DHLエクスプレスとの『Delivering Dreams』キャンペーンは素晴らしいものです。子供たちがこの美しいサッカーピッチで初めてプレーした時の笑顔を見た瞬間は、決して忘れることのできない思い出となりました。私がその年齢だった頃、あのようなピッチでプレーする機会も、そんな贅沢も味わえませんでした。 素晴らしいキャンペーンであり、テープカットを任され、子供たちと一緒にこのピッチで最初にプレーできることを光栄に思います。」
現在マンチェスター・ユナイテッドで活躍するディオゴ・ダロトは、未来のスターたちのために最先端の施設を提供することについて次のように語った。「僕にとって、すべては小さなピッチから始まりました。故郷では、ネットのないゴールが設置された小さなコンクリートのコートで育ちました。ゴールがない時は、ペットボトルを2本使ってポストの代わりにしていました。 どうにかしてやり遂げる方法を見つけるものです。サッカーの素晴らしいところは、ただプレーしたい、このスポーツを楽しみたいという気持ちにあるからです。あの頃を振り返ると、このピッチのように美しい真新しいサッカー場を見た時、地域の人々がどれほど喜ぶか想像に難くありません。」
草の根サッカーへの投資の重要性
シェフィールド出身のマグワイアは、サウス・ヨークシャーで技術を磨いた頃、頂点を目指す道のりの第一歩を踏み出した。草の根レベルでのサッカーへの愛を育むことについて、彼は次のように語った。「子供たちが幼い頃から、施設やプレーできるピッチを利用できる環境があることは、とても重要だと思います。 単に屋外で過ごせる空間があること自体が、心身の成長にとって不可欠です。また、友人たちと交流し、共に過ごす上でも非常に重要な要素です。今回のキャンペーンを通じてここで行われた取り組みは素晴らしいものです。子供たちが安心して遊びに行ける場所を提供することは、地域社会にとって素晴らしいことです。」
- DHL/Manchester United
マグワイア、2026年ワールドカップに向けイングランド代表に復帰
マグワイアはあの初期の頃からは大きく成長し、どんな夢も大きすぎるということはないという好例となっている。彼は、トップ4入りとチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指すマンチェスター・ユナイテッドで、暫定監督マイケル・キャリックの下、レギュラーとして活躍している。また、今夏のワールドカップを控え、絶好のタイミングでイングランド代表に復帰を果たした。
マンチェスター・ユナイテッドのオフィシャル・ロジスティクス・パートナーであるDHLエクスプレスは、「Delivering Dreams」キャンペーンの一環として、タイのメー・スックにプロ仕様の全天候型サッカーピッチを寄贈しました。詳細はこちらをご覧ください：https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams