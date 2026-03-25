セルヒオ・ラモスか、それともリオ・ファーディナンドか？ ハリー・マグワイアが史上最高のセンターバックを選出。マンチェスター・ユナイテッドのDFはプレミアリーグのベスト選手も指名した

マンチェスター・ユナイテッドは、将来のスーパースター育成に貢献すべく、DHLエクスプレスと提携し、タイのメー・スークにある僻地のコミュニティに、プロ仕様の全天候型サッカーピッチを寄贈しました。これは、人口の85％以上が生涯にわたる「レッドデビルズ」のサポーターである、世界でも有数の地理的に孤立した地域に、高品質なインフラを提供する取り組みです。

公式お披露目式には、元ユナイテッドの左サイドバック、パトリス・エヴラがサプライズで登場し、この素晴らしいプロジェクトについて次のように語りました。「DHLエクスプレスとの『Delivering Dreams』キャンペーンは素晴らしいものです。子供たちがこの美しいサッカーピッチで初めてプレーした時の笑顔を見た瞬間は、決して忘れることのできない思い出となりました。私がその年齢だった頃、あのようなピッチでプレーする機会も、そんな贅沢も味わえませんでした。 素晴らしいキャンペーンであり、テープカットを任され、子供たちと一緒にこのピッチで最初にプレーできることを光栄に思います。」

現在マンチェスター・ユナイテッドで活躍するディオゴ・ダロトは、未来のスターたちのために最先端の施設を提供することについて次のように語った。「僕にとって、すべては小さなピッチから始まりました。故郷では、ネットのないゴールが設置された小さなコンクリートのコートで育ちました。ゴールがない時は、ペットボトルを2本使ってポストの代わりにしていました。 どうにかしてやり遂げる方法を見つけるものです。サッカーの素晴らしいところは、ただプレーしたい、このスポーツを楽しみたいという気持ちにあるからです。あの頃を振り返ると、このピッチのように美しい真新しいサッカー場を見た時、地域の人々がどれほど喜ぶか想像に難くありません。」