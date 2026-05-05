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セルヒオ・ラモスが会長に？ レアル・マドリードのレジェンドがセビージャの要職を狙う。モンチによると、買収提案が浮上する中、元DFはクラブの「中心」になりたいと考えているという
モンチ、ラモスの役員室での野心を明かす
モンチはポッドキャストで、ラモスが故郷サン・フェルナンドのクラブで儀礼的な役割ではなく、より大きな権限を求めていると語った。買収手続きは依然複雑だが、ラモスは新時代を築こうとしている。「ラモスもパートナーも株主も、今後どうなるか100％は分かっていない。 会長としてかどうかは不明だが、クラブの将来を決める最前線に立ちたいと考えている」と語った。
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買収提案が勢いを増している
39歳のベテランは、投資グループ「ファイブ・イレブン・キャピタル」の支援を受けるコンソーシアムを率い、セビージャの経営不安解決に取り組んでいる。チームは降格圏近くをさまよい、サポーターは再出発を切望している。メキシコのレイヤドス・デ・モンテレイを退団しフリーのラモスは、最近「数週間から数か月以内に良い知らせがあるはずだ」と語った。 「数週間から数か月以内に良い知らせがあるはずだ。全員が待ち望む結果になることを願っている。今はすべて順調だ」と記者団に語った。
降格の危機が迫る中、モンチは距離を置いた。
モンチのアンダルシアへの電撃復帰が噂されているが、本人は否定した。セビージャから打診はなく、「連絡があれば聞くが、今は現状に満足している」と語った。 サン・フェルナンド（現所属）の条件が合えば検討するが、今は満足している」
こうしたピッチ外の不透明さは、リーグ戦の低迷を反映している。月曜日のレアル・ソシエダ戦で0-1と敗れ、セビージャは勝ち点37で17位。降格圏の1ポイント上にとどまっている。
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新時代の幕開けを待ちわびて
残留をかけた残り4試合を控えるセビージャにとって、これからの数週間は極めて重要だ。買収が成功すれば、ラモスは現役引退を正式に発表する見込みだ。ファンは、帰還した英雄が愛するクラブにようやく安定を取り戻せるか、その行方を注視するだろう。