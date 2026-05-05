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Getafe CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

セルヒオ・ラモスが会長に？ レアル・マドリードのレジェンドがセビージャの要職を狙う。モンチによると、買収提案が浮上する中、元DFはクラブの「中心」になりたいと考えているという

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セルヒオ・ラモス

セビージャ元スポーツディレクターのモンチ氏は、現在進行中の買収提案に関連し、セルヒオ・ラモスがクラブの要職を狙っていると明かした。経営難にあるアンダルシアのクラブを買収するコンソーシアムを率いるラモスは、ラモン・サンチェス・ピスフアンでのあらゆる意思決定で中心的な役割を果たす決意だという。

  • モンチ、ラモスの役員室での野心を明かす

    モンチはポッドキャストで、ラモスが故郷サン・フェルナンドのクラブで儀礼的な役割ではなく、より大きな権限を求めていると語った。買収手続きは依然複雑だが、ラモスは新時代を築こうとしている。「ラモスもパートナーも株主も、今後どうなるか100％は分かっていない。 会長としてかどうかは不明だが、クラブの将来を決める最前線に立ちたいと考えている」と語った。

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    買収提案が勢いを増している

    39歳のベテランは、投資グループ「ファイブ・イレブン・キャピタル」の支援を受けるコンソーシアムを率い、セビージャの経営不安解決に取り組んでいる。チームは降格圏近くをさまよい、サポーターは再出発を切望している。メキシコのレイヤドス・デ・モンテレイを退団しフリーのラモスは、最近「数週間から数か月以内に良い知らせがあるはずだ」と語った。 「数週間から数か月以内に良い知らせがあるはずだ。全員が待ち望む結果になることを願っている。今はすべて順調だ」と記者団に語った。

  • 降格の危機が迫る中、モンチは距離を置いた。

    モンチのアンダルシアへの電撃復帰が噂されているが、本人は否定した。セビージャから打診はなく、「連絡があれば聞くが、今は現状に満足している」と語った。 サン・フェルナンド（現所属）の条件が合えば検討するが、今は満足している」

    こうしたピッチ外の不透明さは、リーグ戦の低迷を反映している。月曜日のレアル・ソシエダ戦で0-1と敗れ、セビージャは勝ち点37で17位。降格圏の1ポイント上にとどまっている。

  • Sevilla FC v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    新時代の幕開けを待ちわびて

    残留をかけた残り4試合を控えるセビージャにとって、これからの数週間は極めて重要だ。買収が成功すれば、ラモスは現役引退を正式に発表する見込みだ。ファンは、帰還した英雄が愛するクラブにようやく安定を取り戻せるか、その行方を注視するだろう。

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