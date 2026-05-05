モンチのアンダルシアへの電撃復帰が噂されているが、本人は否定した。セビージャから打診はなく、「連絡があれば聞くが、今は現状に満足している」と語った。 サン・フェルナンド（現所属）の条件が合えば検討するが、今は満足している」

こうしたピッチ外の不透明さは、リーグ戦の低迷を反映している。月曜日のレアル・ソシエダ戦で0-1と敗れ、セビージャは勝ち点37で17位。降格圏の1ポイント上にとどまっている。