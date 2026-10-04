AFP
翻訳者：
セルヒオ・アグエロ、華々しいチェルシーのスターへの愛着を明かす シャビ・アロンソの夏の補強も称賛
アグエロ、圧巻のパーマーを称賛
アグエロがパーマーへの称賛を明かし、マンチェスター・シティからチェルシーへ移籍して以降、このMFが残しているインパクトを高く評価した。
『Stake』に対して語ったアグエロは、才能あふれるアタッカーの好調ぶりについて言及。パーマーは今季ここまで7試合で4ゴール2アシストを記録している。パーマーはペップ・グアルディオラの下で出場機会の確保に苦しみ、2023年に4000万ポンドの移籍金でロンドン西部へ渡った。
アグエロは、この移籍こそがパーマーが現在のような際立った選手へと成長するために必要だったと考えており、現時点でクラブ最高の選手だと称賛した。
- Getty
パーマーにはスタンフォード・ブリッジへの移籍が必要だった
元ストライカーが、プレミアリーグで現在10位に低迷しているにもかかわらず、なぜパーマーがシャビ・アロンソの下で輝いているのかを説明した。アグエロはエティハド・スタジアムでパーマーと共にプレーした経験があり、彼を極めて高く評価している。
「チェルシーは危険なチームだ。私はコール・パーマーと一緒にプレーしたことがあるし、選手として大好きだ。彼は本当に素晴らしいと思う」とアグエロは語った。「私があそこにいた時、シティでは彼に多くの出場機会がなかった。というのも、好調なトップレベルの選手が大勢いたからだ。チェルシーへの移籍は、彼にはプレーする必要があったからこそうまくいった。私の意見では、彼は今のチェルシーで最高の選手だ。いつでもゴールを決めることも、アシストすることもでき、違いを生み出せる」
アルゼンチン勢の加入を評価する
チェルシーは新戦力の補強に3億5000万ポンド近くを投じ、モーガン・ロジャーズ、ジョアン・ペドロ、エミリアーノ・マルティネス、バレンティン・バルコらの獲得を決めた。アグエロは同胞のマルティネスとバルコの成功に太鼓判を押す一方、混乱した試合結果を避けるには信頼できる構造が必要だと警鐘を鳴らした。
アグエロは次のように述べた。「（パーマー、ジョアン・ペドロ、モーガン・ロジャーズは）いい選手だ。だが、たとえ前線の3人が素晴らしくても、中盤や守備がしっかりしていなければ、FW陣が3点取っても相手に4点取られることがある。そうなれば4-3で負けることになる。非常に優れた前線3人を維持したいのであれば、その後ろにも信頼できる構造が必要だ。そうでなければチームはあまりに苦しむことになる。絶頂期のバルセロナはその前線3人を支えるものを持っていたし、レアル・マドリーやシティもそうだった。だが、得点した後にそのリードを守れるチームが後ろに必要なんだ」
- Getty Images
チェルシーの次は何か？
前節ブレントフォードに0-3で敗れたチェルシーは、今週末の試合で巻き返しを証明する必要がある。アロンソ監督とそのチームは土曜日にスタンフォード・ブリッジでボーンマスを迎え、守備面の不振な成績の改善と順位上昇を目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。