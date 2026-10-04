アグエロがパーマーへの称賛を明かし、マンチェスター・シティからチェルシーへ移籍して以降、このMFが残しているインパクトを高く評価した。

『Stake』に対して語ったアグエロは、才能あふれるアタッカーの好調ぶりについて言及。パーマーは今季ここまで7試合で4ゴール2アシストを記録している。パーマーはペップ・グアルディオラの下で出場機会の確保に苦しみ、2023年に4000万ポンドの移籍金でロンドン西部へ渡った。

アグエロは、この移籍こそがパーマーが現在のような際立った選手へと成長するために必要だったと考えており、現時点でクラブ最高の選手だと称賛した。