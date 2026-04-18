セルヒオ・アグエロは「完璧にフィットする」と語り、ジュリアン・アルバレスにアーセナルではなくバルセロナを選ぶよう勧めている。

2021年に引退するまでバルセロナでプレーしたアグエロは、このアルゼンチン人FWがクラブのスタイルに合うと語り、バルサのオファーを真剣に検討するよう勧めた。

「ジュリアンはどのチームでも即戦力になる」とアグエロはStakeに語った。「バルサで成功するかどうかは、彼が居心地よくプレーできるかだ。選手とクラブ、双方の側面が合うなら、将来CLで優勝できるだろう」

「バルサの環境は選手にとって厳しいが、クラブが注目していて調子が良ければ完璧にフィットする。彼はサッカーを愛し、多くのストライカーが持たない献身的な守備を持つ。非常に完成度の高い選手だ」