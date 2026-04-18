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セルヒオ・アグエロは「完璧にフィットする」と語り、ジュリアン・アルバレスにアーセナルではなくバルセロナを選ぶよう勧めている。
アグエロ、バルセロナによるアルバレス獲得を支持
元アルゼンチン代表FWアグエロが、アルヴァレスに今夏アーセナルではなくバルセロナへの移籍を勧めた。 アトレティコでの活躍で欧州の名門が注目する中、アーセナルは8600万ポンドの移籍金を用意しているとされる。だがアグエロは、攻撃陣再編中のバルセロナの方が戦術的に合うと主張している。
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アグエロが、バルセロナがアルバレスに合う理由を説明する。
2021年に引退するまでバルセロナでプレーしたアグエロは、このアルゼンチン人FWがクラブのスタイルに合うと語り、バルサのオファーを真剣に検討するよう勧めた。
「ジュリアンはどのチームでも即戦力になる」とアグエロはStakeに語った。「バルサで成功するかどうかは、彼が居心地よくプレーできるかだ。選手とクラブ、双方の側面が合うなら、将来CLで優勝できるだろう」
「バルサの環境は選手にとって厳しいが、クラブが注目していて調子が良ければ完璧にフィットする。彼はサッカーを愛し、多くのストライカーが持たない献身的な守備を持つ。非常に完成度の高い選手だ」
欧州各地で移籍への関心が高まっている
マンチェスター・シティを離れたアルバレスは、アトレティコ・マドリードで攻撃の軸となり、欧州屈指のフォワードに成長した。今季は46試合で18ゴール9アシストをマークしている。
アーセナルは攻撃陣の強化を続け、ミケル・アルテタ監督は来季に向けて機動力と多様性のあるフォワードを探している。バルセロナも将来の攻撃オプションを検討中で、アルバレスの機動性、プレッシング、決定力は同クラブが求める理想像に合致すると報じられている。
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アルバレスは欧州の強豪チームから注目されている
今後の移籍市場で各クラブがアルヴァレスへの関心を正式に示し、彼の去就は明確になる見込みだ。アーセナルは他の攻撃的候補も検討しながら状況を注視する。バルセロナは財政制約を踏まえて移籍の可否を判断する。アトレティコは、シメオネ監督の下で重要な役割を担うアルヴァレスのオファーを容易には受け入れないだろう。