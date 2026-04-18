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Julian Alvarez(C)Getty images
Yosua Arya

翻訳者：

セルヒオ・アグエロは「完璧にフィットする」と語り、ジュリアン・アルバレスにアーセナルではなくバルセロナを選ぶよう勧めている。

移籍情報
フリアン・アルバレス
バルセロナ
アーセナル
アトレティコ・マドリー
ラ・リーガ
プレミアリーグ

セルヒオ・アグエロが、ジュリアン・アルバレスの移籍についてコメントした。元マンチェスター・シティのストライカーは、アーセナルとの噂があるものの、アトレティコ・マドリードのフォワードはバルセロナの方が適していると考えている。

  • アグエロ、バルセロナによるアルバレス獲得を支持

    元アルゼンチン代表FWアグエロが、アルヴァレスに今夏アーセナルではなくバルセロナへの移籍を勧めた。 アトレティコでの活躍で欧州の名門が注目する中、アーセナルは8600万ポンドの移籍金を用意しているとされる。だがアグエロは、攻撃陣再編中のバルセロナの方が戦術的に合うと主張している。

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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    アグエロが、バルセロナがアルバレスに合う理由を説明する。

    2021年に引退するまでバルセロナでプレーしたアグエロは、このアルゼンチン人FWがクラブのスタイルに合うと語り、バルサのオファーを真剣に検討するよう勧めた。

    「ジュリアンはどのチームでも即戦力になる」とアグエロはStakeに語った。「バルサで成功するかどうかは、彼が居心地よくプレーできるかだ。選手とクラブ、双方の側面が合うなら、将来CLで優勝できるだろう」

    「バルサの環境は選手にとって厳しいが、クラブが注目していて調子が良ければ完璧にフィットする。彼はサッカーを愛し、多くのストライカーが持たない献身的な守備を持つ。非常に完成度の高い選手だ」

  • 欧州各地で移籍への関心が高まっている

    マンチェスター・シティを離れたアルバレスは、アトレティコ・マドリードで攻撃の軸となり、欧州屈指のフォワードに成長した。今季は46試合で18ゴール9アシストをマークしている。

    アーセナルは攻撃陣の強化を続け、ミケル・アルテタ監督は来季に向けて機動力と多様性のあるフォワードを探している。バルセロナも将来の攻撃オプションを検討中で、アルバレスの機動性、プレッシング、決定力は同クラブが求める理想像に合致すると報じられている。

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    アルバレスは欧州の強豪チームから注目されている

    今後の移籍市場で各クラブがアルヴァレスへの関心を正式に示し、彼の去就は明確になる見込みだ。アーセナルは他の攻撃的候補も検討しながら状況を注視する。バルセロナは財政制約を踏まえて移籍の可否を判断する。アトレティコは、シメオネ監督の下で重要な役割を担うアルヴァレスのオファーを容易には受け入れないだろう。