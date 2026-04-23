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セルヒオ・アグエロは、リオネル・メッシがインテル・マイアミの将来を決める時期を明かし、ネイマールがMLSでアルゼンチン人とチームメイトになることを期待している。
メッシのマイアミ移籍スケジュール
2023年夏にインター・マイアミへ加入したメッシは、クラブを世界的な強豪へと変えた。 バロンドール8度の彼は、すでにチームをMLSカップ、サポーターズ・シールド、リーグス・カップ制覇へ導き、FIFAクラブワールドカップでもベスト16に進出した。それでも南フロリダでの将来は不透明だ。親友アグエロは、最終的な判断はメッシの体調と幸福感にかかっていると言う。
アグエロはStakeの取材に「レオは自分の感覚を最優先する。1年後に契約を見直すだろう。身体的に問題がなく、幸せなら続けるはずだ。彼は競争心が強いが、今は美しい街で快適に過ごしている」と語った。 多くのラテン系の人々が彼を愛し、彼もその愛情を感じている。すべては彼のコンディション次第だ。今の彼を見れば、落ち着いてプレーできると思う。もし僕が彼なら、たとえ5分間だけでもここに残るだろう。だが、彼が大丈夫なら、数ヶ月後には分かるはずだ。ワールドカップとMLSのシーズンが終われば、契約はあと1年残る。 2028年のことなど、まだ考えていないと思う」
- AFP
バルセロナでの別れの可能性
MLSでプレーする今も、メッシのバルセロナ復帰の可能性は消えていない。778試合で672得点、34のタイトルを獲得したクラブのレジェンドだ。アグエロは、彼とバルサの絆は揺るぎないと語り、カンプ・ノウでの適切な送別会が8度のバロンドール受賞者メッシとサポーターにとって最高の結末になると述べた。
スペイン復帰の可能性について、アグエロはこう続けた。「もし彼が戻るなら、それは彼がそこで育ち、バルサへの愛を感じているからだ…『僕はここ出身だし、ここで引退する』と。 「でもどうなるかは分からない。彼がそこで幸せに過ごせ、もう1年プレーを楽しめるか次第だ。彼は今もバルサに心を奪われている。あのクラブとの縁は切れないだろう。彼の夢は、ふさわしい形でそこでの別れを告げること。それはすべてのバルサファンの夢でもある」
ネイマールとの再会の夢
サントスのネイマールがインテル・マイアミへ移籍するとの噂が絶えない。実現すればメッシ、ルイス・スアレスとの「MSN」再結成となる。アグエロもこの構想を支持し、レジェンドたちの加入が米国のサッカー普及とリーグのエンターテインメント性を高めると語った。
チェイス・スタジアムでネイマールがプレーする可能性について、アグエロは「とても楽しみだ。ネイマールが再びレオと組めば最高だ。実現してほしい。彼らはすでに多くのタイトルを取ったレジェンドで、MLSとアメリカサッカー界にとって大きな刺激になる」と語った。
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ネイマールの欧州移籍は依然として困難だ
一部のファンは欧州復帰を夢見るが、アグエロはネイマールにとってその時代は終わったと考えている。ネイマールは現在、サントスでサッカーを楽しむことを優先し、トップレベルに必要な過酷な身体的負荷を避けるからだ。「うーん……かなり難しいと思うよ」とアグエロは欧州復帰の可能性について語った。「彼はもう、必要のないことに再び100％を捧げるより、サッカーを楽しむ段階にある」。 今は落ち着いてサッカーを楽しみたい段階にいると思うよ。」