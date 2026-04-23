2023年夏にインター・マイアミへ加入したメッシは、クラブを世界的な強豪へと変えた。 バロンドール8度の彼は、すでにチームをMLSカップ、サポーターズ・シールド、リーグス・カップ制覇へ導き、FIFAクラブワールドカップでもベスト16に進出した。それでも南フロリダでの将来は不透明だ。親友アグエロは、最終的な判断はメッシの体調と幸福感にかかっていると言う。

アグエロはStakeの取材に「レオは自分の感覚を最優先する。1年後に契約を見直すだろう。身体的に問題がなく、幸せなら続けるはずだ。彼は競争心が強いが、今は美しい街で快適に過ごしている」と語った。 多くのラテン系の人々が彼を愛し、彼もその愛情を感じている。すべては彼のコンディション次第だ。今の彼を見れば、落ち着いてプレーできると思う。もし僕が彼なら、たとえ5分間だけでもここに残るだろう。だが、彼が大丈夫なら、数ヶ月後には分かるはずだ。ワールドカップとMLSのシーズンが終われば、契約はあと1年残る。 2028年のことなど、まだ考えていないと思う」