元バルセロナ、アトレティコ・マドリードのストライカーが、アルヴァレスのカタルーニャ移籍希望を支持した。ストリーミング番組『Jijantes』に出演した「クン」は、26歳の同選手がハンス・フリック監督率いるチームの攻撃力を高めるのに最適だと語った。

「ジュリアンは多くのクラブで通用するだろうが、彼のプレースタイルを考えると、バルサでは特に見事にフィットするはずだ。彼はトップクラスの選手であり、どこでもプレーでき、攻撃のあらゆる局面で脅威となる存在だ」とアグエロは語った。

また、アグエロはアルヴァレスの戦術的な柔軟性を強調し、「そのような選手は素晴らしい。ウインガー、フォワード、攻撃的ミッドフィールダーなど、どこでもプレーでき、負傷者が出ても起用できる」と結んだ。



