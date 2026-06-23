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セルヒオ・アグエロは、ジュリアン・アルバレスがバルセロナに「見事に馴染む」と語り、アトレティコ・マドリードに移籍を承認するよう促した。
アグエロ、バルセロナ移籍を「素晴らしい」と絶賛
元バルセロナ、アトレティコ・マドリードのストライカーが、アルヴァレスのカタルーニャ移籍希望を支持した。ストリーミング番組『Jijantes』に出演した「クン」は、26歳の同選手がハンス・フリック監督率いるチームの攻撃力を高めるのに最適だと語った。
「ジュリアンは多くのクラブで通用するだろうが、彼のプレースタイルを考えると、バルサでは特に見事にフィットするはずだ。彼はトップクラスの選手であり、どこでもプレーでき、攻撃のあらゆる局面で脅威となる存在だ」とアグエロは語った。
また、アグエロはアルヴァレスの戦術的な柔軟性を強調し、「そのような選手は素晴らしい。ウインガー、フォワード、攻撃的ミッドフィールダーなど、どこでもプレーでき、負傷者が出ても起用できる」と結んだ。
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アルバレスの移籍要請の誠実さ
アルバレスはメトロポリターノを退団したいと公に表明し、移籍先候補としてバルセロナが最有力だ。2024年にマンチェスター・シティからアトレティコ・マドリードに移籍したこのストライカーは、新たなスタートを切ろうとしている。
この発言を受け、カンプ・ノウの期待は高まっているという。
アグエロは2026年W杯期間中、このストライカーが本音を語ったことを擁護。「選手には正直に話す以外の選択肢はない。彼はクラブと話し、移籍が最善だと合意した」と語った。
アグエロ自身もメディアにこう語っている。「移籍がみんなにとって一番良いと思う。自分の夢を叶えたいんだ。」
契約解除条項をめぐる難題とクラブ側の駆け引き
選手の希望とは裏腹に、アトレティコ・マドリードは交渉が極めて難しいことで知られ、報道では移籍金条項として5億ユーロ（約4億3100万ポンド／5億6900万ドル）という巨額を提示したとされる。
アグエロは、最終決定権がクラブ首脳にあると認めつつ、強硬な姿勢は交渉の一環に過ぎないと示唆した。
「契約解除条項がある以上、決定権はクラブにある。売却するか否かはクラブが決める。正直、彼はクラブに本音を伝えた。それが最善だ」とこの元選手は語った。
また、どのクラブもスターの流出を認めたくはないが、不満な選手を無理に留めるとロッカールームに悪影響が及ぶとも語った。
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すべての当事者が納得する解決策を見つける
アグエロは最後に、関係が破綻しているなら古巣クラブは移籍を円滑に進めるべきだと助言した。「もし私がクラブ側で、選手が――都市の環境や他の理由で――チームメイト、監督、経営陣に不満があり、居心地が悪いと感じているなら、最善の策は解決策を見つけ、その選手を放出することだ。 一年間、不機嫌な顔でチームに悪影響を与える選手を置いておくわけにはいかない。彼が居心地が悪いなら、クラブは助けるべきだ。少なくとも私にとっては、それが当然のやり方だ」とアグエロは述べた。