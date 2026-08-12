セルティックはハッサンの獲得を完了し、4年契約を締結した。クラブにはさらに1年延長するオプションも付いている。『Sky Sports』によれば、クラブ間では移籍金として当初600万ポンドで合意しており、各種の出来高条項によって900万ポンドまで増額する可能性がある。

これらのボーナス支払いのかなりの部分は、セルティックが今月後半にチャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出を決めた場合に発生する見込みだ。ハッサンはエジプトでのワールドカップで印象的な戦いを見せた後に加入し、アルゼンチンに3-2で敗れた劇的な一戦にも出場していた。このウインガーは、カミロ・デュラン、カスパー・ホグに続く、この夏の移籍市場におけるスコットランド勢の3人目の新戦力となる。