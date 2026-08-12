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セルティック、最大900万ポンドの契約でレアル・オビエドからハイセム・ハッサンを獲得へ
新たなウインガーの移籍金と契約の内訳
セルティックはハッサンの獲得を完了し、4年契約を締結した。クラブにはさらに1年延長するオプションも付いている。『Sky Sports』によれば、クラブ間では移籍金として当初600万ポンドで合意しており、各種の出来高条項によって900万ポンドまで増額する可能性がある。
これらのボーナス支払いのかなりの部分は、セルティックが今月後半にチャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出を決めた場合に発生する見込みだ。ハッサンはエジプトでのワールドカップで印象的な戦いを見せた後に加入し、アルゼンチンに3-2で敗れた劇的な一戦にも出場していた。このウインガーは、カミロ・デュラン、カスパー・ホグに続く、この夏の移籍市場におけるスコットランド勢の3人目の新戦力となる。
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ハッサンがスコットランド王者加入の理由を明かす
ロンドンでメディカルチェックを終えた後、ハッサンは移籍について話し合うためレノックスタウンへ向かった。ウインガーのハッサンは、スペインで6年間を過ごした後、スコットランド王者への加入に興奮していると語った。「24歳の今は、スペインを離れるのに良いタイミングだと思う。あそこで6年間プレーしてきた」と、ハッサンはCelticPlayerに語っている。
「セルティックの歴史、これまでの偉大な選手たち、ファン、そして雰囲気を考えれば、今が自分にとって完璧なタイミングだと思う。自分がビッグクラブ、スコットランド最大のクラブに加わることは分かっているし、本当に次のステップを踏み出すのが楽しみだ」。ハッサンはまた、英語を学び、新しいスタイルのサッカーを経験したいとも述べた。
セルティックのファン層に楽しさと技術をもたらすこと
このウインガーは、サポーターを楽しませ、チームに新たなダイナミズムをもたらすことを目指している。ハッサンは自身のプレースタイルと、ファンがピッチ上でのパフォーマンスに何を期待できるかを語った。
「自分にとって、サッカーは何より楽しむことがすべてであり、まず自分の役目はスタジアムに来てくれるファンを楽しませることだ」とハッサンは付け加えた。「プレー面で言えば、自分は1対1を好み、味方との連係も好きな技巧派のウインガーだと思う。まだ24歳で、改善すべき点はたくさんあるが、自分のベストを見せられればと思う」。ハッサンは右ウイングの補強として的を絞った加入となる。
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セルティックと新戦力の次は？
今後は、重要な試合が続く中でハッサンをチームに組み込んでいくことに焦点が移る。セルティックは木曜日までにハッサンを登録する時間があり、そうすれば来週のLASKリンツとのチャンピオンズリーグ・プレーオフに出場可能となる。国内では、クラブは今週末のダンディー戦でタイトル防衛をスタートさせる。ハッサンはそこでデビューを果たし、さらなるトロフィー獲得への野心を示したいところだ。
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