Getty
翻訳者：
セルティック、マーティン・オニール監督退任後に指揮を執るため、トッテナムでカルト的人気を誇る英雄をターゲットに
- AFP
キーンがパークヘッドの筆頭候補に浮上
キーンの評判は現在高く、前シーズンにフェレンツヴァーロシュをハンガリーリーグ優勝に導いた実績に加え、マッカビ・テルアビブでも優勝経験を持つ。ガーディアン紙によれば、セルティックの意思決定者は、キーンが2010年に選手として短期間ながら印象的なローン移籍を経験した古巣への復帰に前向きだと見ている。 正式な交渉は今季のスコティッシュ・プレミアシップ終了まで行われないが、アイルランド人監督は恒久的な指揮官候補として最有力視されている。
- AFP
オニールがバトンを渡す準備をする
この動きは、オニールがセルティックの監督として2度目の任期を終えようとしていることに伴うものです。74歳のオニールは、ウィルフリード・ナンシーの8試合という悲惨な任期の後、クラブを再び安定させるために復帰しました。オニールは常に短期的な解決策として考えられていましたが、国内2冠を達成する可能性も残っています。
夏に予想される大規模な変更の一環として、オニール監督のアシスタントであるショーン・マローニー氏が、上級スタッフとして残留する見通しです。マローニー氏はクラブの取締役会から高く評価されており、誰が監督に就任するかにかかわらず、技術部門の中心人物となることが期待されています。最近の選手獲得戦略に対する批判を受けて、選手層の大幅な刷新が行われると予想されるチームにとって、この移行は極めて重要であると見られています。
キーンの獲得をめぐる争い
セルティックは獲得に向けて苦戦を強いられる可能性がある。キーンの欧州での最近の成功が、英国の複数のクラブの関心を引いているためだ。トーマス・フランク監督の解任後、トッテナム復帰の噂も浮上したが、イゴール・トゥドールが最終的に引き受けた短期契約には興味を示さなかったと報じられている。現在キーンはハンガリーでの職務に専念しており、フェレンツヴァーロシュはリーグ首位を争い、ヨーロッパリーグでも健闘を続けている。
セルティック首脳陣は競合の存在を認識しつつも、グラスゴーの巨人が放つ魅力がキーナンを惹きつけるには十分だと確信している。クラブは監督交代が相次いだシーズンを経て、リーグ首位のハーツに5ポイント差をつけられる状況にあり、長期プロジェクトを強く望んでいる。
- Getty Images Sport
検討中の代替案
キーンが最有力候補ではあるが、セルティックは当然ながら交渉が不調に終わった場合の代替案も検討している。現ウェールズ代表監督クレイグ・ベラミーはパークヘッド内で支持者を持つが、母国がワールドカッププレーオフに臨むため状況は複雑だ。またマザーウェルのジェンス・ベルテル・アスコウ監督はファー・パークでの手腕が高く評価されているものの、一部の理事は彼がこれほどのプレッシャー増大に耐えられるか懸念している。
優先順位は依然としてキーンであり、イスラエルとハンガリーでの勝利へのメンタリティは、彼が期待された成果を上げることができることを証明している。セルティックは、ナンシーの任命の再現を避け、キーンが戦術的洞察力とリーダーシップの必要な組み合わせを提供すると確信している。国内シーズンがクライマックスを迎える中、フープスは、オニールが退任したら、新監督が自分のビジョンを実行するための十分なプレシーズンを確保できるよう、迅速に動き出す準備ができている。
広告