この動きは、オニールがセルティックの監督として2度目の任期を終えようとしていることに伴うものです。74歳のオニールは、ウィルフリード・ナンシーの8試合という悲惨な任期の後、クラブを再び安定させるために復帰しました。オニールは常に短期的な解決策として考えられていましたが、国内2冠を達成する可能性も残っています。

夏に予想される大規模な変更の一環として、オニール監督のアシスタントであるショーン・マローニー氏が、上級スタッフとして残留する見通しです。マローニー氏はクラブの取締役会から高く評価されており、誰が監督に就任するかにかかわらず、技術部門の中心人物となることが期待されています。最近の選手獲得戦略に対する批判を受けて、選手層の大幅な刷新が行われると予想されるチームにとって、この移行は極めて重要であると見られています。