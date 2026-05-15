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セルティック支持者は、ハーツとのスコットランド・プレミアシップ最終節を前に、「無料旅行」という罠にはまった。
セルティック・パークの外でホリデー・スタントが登場
セルティック対ハーツの優勝決定戦を前に、セルティック・パークの外にユニークな看板が現れた。旅行会社「loveholidays」が、セルティックのファンにチケットを譲れば豪華旅行をプレゼントすると提案しているのだ。ハーツのスポンサーでもある同社は、アウェー席が752枚しかなくチケット入手に悩むハーツファンに余裕を作ろうとしている。
ハーツの公式アウェイ席は752席のみと狭いため、この企画はチケット入手に悩むハーツサポーターの事情をうまく突いた。多くのセルティックファンが優勝の瞬間を放棄するとは考えにくいが、看板はすでにパークヘッドで話題を呼んでいる。重要な一戦を前に、アウェイ席を確保しようというユーモアあふれる試みだ。
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スポンサーがハーツの歴史的優勝を後押し
このキャンペーンを企画した旅行会社は、歴史的なリーグ優勝を目指すハーツを支援するために企画されたと発表した。
loveholidaysの最高マーケティング責任者アル・マレー氏は「過去3シーズン協力してきたクラブとファンが今まさに歴史を刻もうとしている。挑戦者を支援するのは当社のDNAだ。マルーンのユニフォームを最後まで応援できることを誇りに思う」と語った。
優勝争いは最終日に劇的な決着を迎える
この試合は両クラブにとって極めて重要だ。ハーツは引き分け以上で66年ぶりのスコットランド王者に輝き、「オールド・ファーム」の長期支配を終える。セルティックが勝てば過去15シーズンで14度目の優勝となり、国内での圧倒的支配をさらに強める。
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すべての視線が、勝負を決める90分間に注がれている
注目は優勝が決まるピッチへ。ハーツのデレク・マッキネス監督と選手たちは、歴史に名を残す結果を目指している。全国がグラスゴーのイースト・エンドに注目する中、スコットランド・プレミアシップ最終節は緊張感のある一戦になるだろう。