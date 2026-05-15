セルティック支持者は、ハーツとのスコットランド・プレミアシップ最終節を前に、「無料旅行」という罠にはまった。

セルティック対ハーツの優勝決定戦を前に、セルティック・パークの外にユニークな看板が現れた。旅行会社「loveholidays」が、セルティックのファンにチケットを譲れば豪華旅行をプレゼントすると提案しているのだ。ハーツのスポンサーでもある同社は、アウェー席が752枚しかなくチケット入手に悩むハーツファンに余裕を作ろうとしている。

ハーツの公式アウェイ席は752席のみと狭いため、この企画はチケット入手に悩むハーツサポーターの事情をうまく突いた。多くのセルティックファンが優勝の瞬間を放棄するとは考えにくいが、看板はすでにパークヘッドで話題を呼んでいる。重要な一戦を前に、アウェイ席を確保しようというユーモアあふれる試みだ。