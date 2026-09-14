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セルティック主将カラム・マクレガー、レンジャーズ戦の惨敗後にチームを「個の集まり」と痛烈批判
悲惨な敗戦に対する痛烈な評価
セルティックは日曜日、最大のライバルに完全に圧倒され、マクレガーはチーム内の深刻な連係不足を公然と批判するに至った。試合後、『Sky Sports』に語ったこのMFは、アイブロックスで喫した3点差の敗戦という厳しい現実を分析するにあたり、言葉を濁さなかった。
「あれは自分たちではなかった。両チームの違いは、あちらにはチームがあり、こちらには個の集まりのチームがあったということだ」とマクレガーは述べた。レンジャーズは一体となって機能していた一方で、自分たちのチームメートは重要な準々決勝でまったく連動できていなかったと強調した。
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守備の失敗と努力不足
マクレガーは、とりわけ守備時の運動量不足にいら立ちを募らせており、選手たちはボールを持っている時にしかプレーに関わろうとしていないと指摘した。「自分たちの好きなようにやりたがる個の集まりのようなチームに見えた。ボールを持てばプレーするが、ボールがない時には必ずしも走らない。ここに来てそれでは駄目なんだ」と説明した。
主将は、アイブロックスでやっていくにはピッチ上の全員が最大限の献身を示す必要があることを明確にし、さらにこう付け加えた。「6人で守ることはできない。不可能だ」
繰り返される欧州での失速
この国内での痛手は、守備の大崩れによるもう一つの大きな失敗に続くものでもある。セルティックは最近、チャンピオンズリーグ予選でオーストリアのLASKを相手に大きなアグリゲートリードを手放し、敗退した。第1戦では3-0のアドバンテージを持っていたが、第2戦ではその夜に5-1で敗れ、2試合合計でも5-4で敗れた。再び大敗することへの恐れを振り返り、マクレガーは試合中にキャメロン・カーター＝ヴィッカースとリアム・スケールズへ出した指示を明かした。「4点、5点なんていうスコアには絶対にしたくない。失点した瞬間に、キャメロン・カーター＝ヴィッカースとリアム・スケールズに『これ以上は失点するな』と言った」と認めた。
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フープスの次は何か。
セルティックはこの連続する失望に浸っている時間はない。今後数日で厳しい日程が待ち受けているからだ。クラブは木曜日にヨーロッパリーグでハンガリーのフェレンツヴァーロシュをホームに迎え、その後、日曜日にはスコティッシュ・プレミアシップでレンジャーズとの国内再戦にセルティック・パークで臨む。
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