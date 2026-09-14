セルティック主将カラム・マクレガー、レンジャーズ戦の惨敗後にチームを「個の集まり」と痛烈批判

セルティックは日曜日、最大のライバルに完全に圧倒され、マクレガーはチーム内の深刻な連係不足を公然と批判するに至った。試合後、『Sky Sports』に語ったこのMFは、アイブロックスで喫した3点差の敗戦という厳しい現実を分析するにあたり、言葉を濁さなかった。

「あれは自分たちではなかった。両チームの違いは、あちらにはチームがあり、こちらには個の集まりのチームがあったということだ」とマクレガーは述べた。レンジャーズは一体となって機能していた一方で、自分たちのチームメートは重要な準々決勝でまったく連動できていなかったと強調した。