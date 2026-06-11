セルティックは2冠達成のマーティン・オニール氏を正式監督に任命した。

発表後、オニール監督はグラスゴーの名門クラブでの旅を続けられる誇りを語った。「セルティックの監督として再び指揮を執れることは大きな名誉です。昨シーズンは皆の記憶に長く残るもので、その成功の一翼を担えたことが、あのような日々を再び作り、サポーターに瞬間を届けるためにさらに努力したいという意欲を掻き立ててくれました」と語った。

「もちろん、選手やスタッフなしでは成し遂げられなかったことです。シーズン終盤にリーグとカップの2冠を達成した彼らの集中力、決意、才能に感謝しています。私を再び迎え、機会を与えてくれた理事会にも感謝します」