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セルティックは2冠達成のマーティン・オニール氏を正式監督に任命した。
パークヘッドの恒久的な解決策
北アイルランド出身の指揮官は1年間の契約にサインし、さらに1年間の延長オプションが付く。これは理事会が彼の力を強く信頼している証拠だ。
今季はオニール率いるセルティックがハーツを破りプレミアシップ制覇。この契約でクラブはチーム安定を図り、タイトル連覇へ歩みを進める。
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歴史的な遺産を礎に
セルティックでマーティンは、すでに9つの主要タイトルを獲得。先月、リーグ5連覇とスコティッシュカップ制覇の2冠を達成した。2001年のデビューシーズンには32年ぶりとなる国内3冠、2003年にはセビリアでのUEFAカップ決勝進出を果たすなど、実績は群を抜いている。
昨季は戦術家として特に光った。リーグ最終7試合を全勝で56回目のプレミアシップ制覇。自身4回目、クラブ通算43回目のスコティッシュカップも獲得し、スコットランドサッカー史に刻まれる大団円を迎えた。
オニール、新契約にコメント
発表後、オニール監督はグラスゴーの名門クラブでの旅を続けられる誇りを語った。「セルティックの監督として再び指揮を執れることは大きな名誉です。昨シーズンは皆の記憶に長く残るもので、その成功の一翼を担えたことが、あのような日々を再び作り、サポーターに瞬間を届けるためにさらに努力したいという意欲を掻き立ててくれました」と語った。
「もちろん、選手やスタッフなしでは成し遂げられなかったことです。シーズン終盤にリーグとカップの2冠を達成した彼らの集中力、決意、才能に感謝しています。私を再び迎え、機会を与えてくれた理事会にも感謝します」
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将来の成功に向けて
正式就任を祝う雰囲気の中でも、監督は「これからが本当の戦い」と早々に語った。オニール監督は「セルティックが過去の成功に安住することはできない。クラブとファンのために、来シーズンも皆で力を合わせ、結果を求めて前進する」と述べ、セルティック・パークに寄せられる高い期待を強調した。
支えてくれたファンへは「皆さまの絶え間ない支援に感謝している。来シーズン、セルティック・パークで再び団結し、その期待に応える成功を目指す」と誓った。監督問題が解決したことで、クラブは選手補強と国内タイトル防衛に集中できる。