このペナルティ判定は大きな怒りを呼んでいる。多くの人は「ボールはマザーウェルのディフェンダーの頭にあたり、手ではない」と主張する。ダレン・オディアは「映像を見ると、ボールはサム・ニコルソンの頭に大きく当たっている。あれをハンドと断定できない」と語った。

元ハーツのライアン・スティーブンソンも迅速な映像確認を批判し、「これは恥ずべきだ。ウェストハム対アーセナル戦ではVAR確認に6分かかったが、ジョン・ビートンはわずか20秒ほどだった」と語った。