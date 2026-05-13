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セルティックはロスタイムにPKで勝利。最終戦でグラスゴーの2強がハーツと優勝を争った。
ハーツが快勝
ハーツはタイネキャッスルでのフォークーク戦を3-0で制し、首位の座を1ポイント差で守った。前半にフランキー・ケントとキャミー・デブリンが得点し、後半終了間際にはブレア・スピタルのカーブが決まった。 この結果、最終戦で引き分けるだけで66年ぶりの優勝が決まる状況となった。ただし、ファー・パークでの予想外の展開により、その場で優勝を決めることはできなかった。
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ファー・パークでドラマと物議
セルティックは混沌とした試合でマザーウェルに3-2で辛勝した。ホームチームはエリオット・ワットとリアム・ゴードンが得点を挙げたが、前田大然とベンジャミン・ニグレンがセルティックを試合に留めた。アディショナルタイムの終了間際、主審のジョン・ビートンはVAR確認後、ハンドでPKを宣告。ケレチ・イヘアナチョがこれを決め、勝利を決定づけた。 解説陣は激怒。クリス・ボイドは「明らかに頭に当たっている。手に当たれば足元に落ちる。アリスター・ジョンストンへのレッドカード不提示に続き、またセルティックに有利な疑わしい判定だ。疑問の声が上がるだろう」と語った。
専門家らは巨額のペナルティ判定に疑問を呈している。
このペナルティ判定は大きな怒りを呼んでいる。多くの人は「ボールはマザーウェルのディフェンダーの頭にあたり、手ではない」と主張する。ダレン・オディアは「映像を見ると、ボールはサム・ニコルソンの頭に大きく当たっている。あれをハンドと断定できない」と語った。
元ハーツのライアン・スティーブンソンも迅速な映像確認を批判し、「これは恥ずべきだ。ウェストハム対アーセナル戦ではVAR確認に6分かかったが、ジョン・ビートンはわずか20秒ほどだった」と語った。
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最終日、優勝をかけた決戦が待ち受ける
スコットランド・プレミアシップの優勝は、土曜日にグラスゴーで行われるセルティック対ハーツ戦で決まる。セルティックは勝つ必要がありますが、ハーツは引き分けでも初優勝が可能です。大注目の最終戦は、シーズンを締めくくるにふさわしい一戦だ。