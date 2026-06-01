キーンは立候補を強化するため、スコットランドサッカー界に深いルーツを持つスタッフ陣を提案した。元セルティック主将スコット・ブラウン、現セルティックB監督ジョニー・ヘイズ、元アバディーン監督スティーブン・グラスらが名を連ねる。

グラス氏は最近フェレンツヴァーロシュでキーンの助手を務め、今回の構想でも要となる。

キーンはかつてセルティック・パークでブラウンと短期間だが共にプレーした。しかし今回の提案を後押ししているのは、グラスとブラウンとの強い絆だ。グラスは以前、ブラウンを説得してグラスゴーを離れ、アバディーンで選手兼コーチを務めるよう促したことで知られており、彼らの関係は今も親密だ。実際、ブラウンとヘイズは最近、UEFAプロライセンス取得の一環としてブダペストを訪れ、キーンとグラスに会っている。



