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セルティックの次期監督候補に、元リヴァプールFWが浮上。マーティン・オニール後任へ交渉中で、コーチングスタッフに元スター起用を希望。
キーン、パークヘッド復帰へ
『デイリー・レコード』によると、キーン氏はロンドンでセルティック役員と会い、パークヘッドでの監督就任の可能性を協議した。2010年に期限付き移籍した同クラブで有意義な時間を過ごした45歳のキーン氏は、このポストへの強い意欲を示し、すでにスコットランド王者の将来ビジョンを提示している。
クラブは現在、オニール監督の続投か新体制か判断を迷っている。
オニールはウィルフリード・ナンシーの後任としてチームを再建し、最終日にリーグ優勝を果たしたが、去就は未定だ。
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意欲的なコーチングチームが発表された
キーンは立候補を強化するため、スコットランドサッカー界に深いルーツを持つスタッフ陣を提案した。元セルティック主将スコット・ブラウン、現セルティックB監督ジョニー・ヘイズ、元アバディーン監督スティーブン・グラスらが名を連ねる。
グラス氏は最近フェレンツヴァーロシュでキーンの助手を務め、今回の構想でも要となる。
キーンはかつてセルティック・パークでブラウンと短期間だが共にプレーした。しかし今回の提案を後押ししているのは、グラスとブラウンとの強い絆だ。グラスは以前、ブラウンを説得してグラスゴーを離れ、アバディーンで選手兼コーチを務めるよう促したことで知られており、彼らの関係は今も親密だ。実際、ブラウンとヘイズは最近、UEFAプロライセンス取得の一環としてブダペストを訪れ、キーンとグラスに会っている。
理事会はオニール氏について難しい判断を迫られている。
キーンが自身のプロジェクトを売り込む中、セルティックはまずオニール監督の去就を解決する必要がある。74歳のオニール監督は2度の在任で9冠を達成し、サポーターから高い支持を得る。クラブ首脳は2冠を達成した監督がもう1シーズン残留する意思があるかを協議する。
延長が決まれば、マーク・フォザリンガムとショーン・マロニーはスタッフとして残留するとみられる。ただしマロニーはスポーツディレクターへの昇格を希望しており、その場合はタッチラインを離れることになる。
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面会のプレッシャー
ナンシー体制の混乱を受け、セルティックの理事会は今回の監督人事を成功させなければならないという大きなプレッシャーにさらされている。キーンは、イスラエルのマッカビ・テルアビブでリーグ優勝、ハンガリーのフェレンツヴァーロシュでカップ戦制覇など、監督として実績を残してきた。しかしイスラエルでの経歴を理由に、一部のサポーターからは「不満」の声も上がっている。
新監督が決まるまで移籍活動は停止しており、スカウトチームが候補選手をリストアップ済みでも、契約交渉は始まらない。