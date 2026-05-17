Getty Images News
翻訳者：
セルティックの優勝決定戦後、警察は「許容できないレベルの暴力」が発生し、警察官が負傷、ハーツの選手たちが「不安を覚える」状況に置かれたとして捜査を開始した。
グラスゴーの優勝祝賀会を暴力事件が台無しにする
グラスゴーのトロンゲート地区で、警官が群衆誘導中に負傷した。これを受けスコットランド警察は、サッカー関係団体や地方自治体との緊急協議を求めた。土曜の午後、セルティックのサポーター約3,000人が市中心部に集まり、スコットランド・プレミアシップ優勝を祝った。しかし夜は雰囲気が悪化した。
警察によると、救急対応中の警官にガラス瓶などの投擲物が投げつけられた。マーク・サザーランド副警視監は「公共の安全向上と混乱防止のため、セルティック、サッカー関係機関、グラスゴー市議会などと緊急協議が必要だ」と述べた。
- Getty Images Sport
警察は警官への攻撃を非難している。
セルティック・パークでの3－1勝利後、大規模な騒乱が発生し、警察は厳正に対応。反社会的行為を容認しない姿勢を示した。トロンゲート地区では道路封鎖を含む事前準備が行われたが、混乱は拡大。
サザーランド氏は「今回も許しがたい暴力と反社会的行為が発生し、警官が対応を余儀なくされた」と語った。「暴行は職務の一部ではない。数名が負傷した。目撃された犯罪、特に警官への敵意は決して容認できない。関与した者は必ず特定・逮捕されるべきだ。」
ピッチ乱入騒動に巻き込まれたハーツの選手たち
混乱は市内中心部にとどまらず、セルティック・パークでは大規模なピッチ乱入が発生。優勝を確定させたマーティン・オニール監督率いるチームを祝う数千人のサポーターがフェンスを突破し、ハーツの選手とスタッフは急いでピッチから退避した。この光景は広く非難された。
ハーツは試合後、スタッフが標的となったとの報道を受け、強い口調の声明を発表した。クラブは「ピッチ内外で選手やスタッフが深刻な身体的・言辞による虐待を受けたという報道は極めて憂慮すべき事態だ。現在、警察と協力して調査中で、選手やスタッフがそのような状況に置かれたことは断じて容認できない」と述べた。
- Getty Images Sport
権利証書手続きの早期改革を求める声
祝賀会の余波でグラスゴーの街はゴミや緑と白の残骸で埋め尽くされた。それでも最大の焦点は、事態を悪化させた安全管理の不備にある。スコットランド警察は、セルティックが公式祝賀会の適切な計画を立てなかったため、トロンゲートで自発的で無秩序な集まりが発生したと批判した。
クラブは公式声明で「ピッチ乱入で終盤は混乱し、試合が終わったかどうかすら把握できなかった」と付け加えた。スコットランド警察は、パークヘッドで試合終了間際に選手が暴行を受けたかどうかを特定するためハーツと協議していると発表した。優勝の余波が、スポーツの成果を覆い続けている。