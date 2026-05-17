セルティックの優勝決定戦後、警察は「許容できないレベルの暴力」が発生し、警察官が負傷、ハーツの選手たちが「不安を覚える」状況に置かれたとして捜査を開始した。

グラスゴーのトロンゲート地区で、警官が群衆誘導中に負傷した。これを受けスコットランド警察は、サッカー関係団体や地方自治体との緊急協議を求めた。土曜の午後、セルティックのサポーター約3,000人が市中心部に集まり、スコットランド・プレミアシップ優勝を祝った。しかし夜は雰囲気が悪化した。

警察によると、救急対応中の警官にガラス瓶などの投擲物が投げつけられた。マーク・サザーランド副警視監は「公共の安全向上と混乱防止のため、セルティック、サッカー関係機関、グラスゴー市議会などと緊急協議が必要だ」と述べた。