Getty/GOAL
翻訳者：
セルティックがマザーウェル戦で得たPKで勝利した件について、クリス・サットンはゲイリー・リネカーの「史上最悪のVAR判定」という主張を否定した。
サットン、物議を醸したVAR判定を擁護
セルティックにとって重要なアウェー戦となったマザーウェル戦の97分、VARの指示でジョン・ビートン主審がピッチサイドのモニターへ呼び出された。映像確認の後、ビートン主審はサム・ニコルソンにハンドの反則を宣告し、ペナルティキックを与えた。ニコルソンはヘディングのためにジャンプした際、不自然な姿勢で腕を使ってボールに触れたと判断された。
ケレチ・イヘアナチョがPKを沈め、マーティン・オニール監督率いるチームに貴重な3-2の勝利をもたらした。この結果、セルティックは最終節で首位のハーツに勝てばスコティッシュ・プレミアシップ優勝が決まるが、決勝点が生まれた経緯を巡り、サッカー界全体で議論が沸き起こっている。
- Getty Images Sport
リネカーとボイドが批判の先頭に立っている
リネカーは真っ先にSNSで不満を表明し、「これは私が見た中で最悪のVAR判定かもしれない（候補は多いが）」と投稿した。「この試合の重要性を考えれば、信じがたいことだ」
元レンジャーズFWクリス・ボイドも同調し、「物理的に考えても、ボールはニコルソンの手ではなく頭に当たった」と主張した。
スカイ・スポーツの解説でボイドは「誰かにボールを投げつけられ、手に当たれば数ヤード手前に落ちる。最初に手に当たっていたら、あの距離をヘディングで飛ばすのは不可能だ」と語った。
ボールは最終的にペナルティエリア外へ飛び出しスローインとなったが、ボイドはこれをクリーンなヘディングの証拠とした。
サットン、セルティックへの偏見をほのめかす
セルティック・パークで85得点を挙げたサットンは、審判を擁護した。試合後、SNSに「騒動が収まれば、著名人の反応は度を超えている」と投稿した。
「ジョン・ビートンはモニターを確認し、ボールが不自然な位置にある腕に当たったことを確認した。要するに、人々はセルティックが再びタイトルを獲得するのを見たくないだけだ」
ライネカーの不満には「VARがあるのはそのためだ」と切り捨て、同僚のボイドには「ボイドが爆発しないか心配だ」と冗談を飛ばした。
- Getty Images Sport
優勝争いは最終日に持ち越し
この判定はスコットランド・プレミアシップの優勝争いに大きな影響を与えている。ハーツは1985年以来、「オールド・ファーム」以外のクラブとして初めて優勝しようとしている。水曜日のフォークーク戦で3-0で勝ち優位に立ったが、イヘアナチョの終盤のゴールで土曜のセルティック・パークでは負けられない状況になった。
この判定でセルティックの優勝の可能性は残った。ハーツのデレク・マッキネス監督は「とんでもない判定だ。マザーウェルは不当な扱いを受けたはずだ。何度も映像を見直したが、何を見落としているのか分からなかった。非常に不快だ」と語った。