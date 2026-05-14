セルティックがマザーウェル戦で得たPKで勝利した件について、クリス・サットンはゲイリー・リネカーの「史上最悪のVAR判定」という主張を否定した。

リネカーは真っ先にSNSで不満を表明し、「これは私が見た中で最悪のVAR判定かもしれない（候補は多いが）」と投稿した。「この試合の重要性を考えれば、信じがたいことだ」

元レンジャーズFWクリス・ボイドも同調し、「物理的に考えても、ボールはニコルソンの手ではなく頭に当たった」と主張した。

スカイ・スポーツの解説でボイドは「誰かにボールを投げつけられ、手に当たれば数ヤード手前に落ちる。最初に手に当たっていたら、あの距離をヘディングで飛ばすのは不可能だ」と語った。

ボールは最終的にペナルティエリア外へ飛び出しスローインとなったが、ボイドはこれをクリーンなヘディングの証拠とした。