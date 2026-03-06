セルタ・ビーゴ戦におけるレアル・マドリードの選手評価：フェデリコ・バルベルデが救いの手を！トレント・アレクサンダー＝アーノルドの守備の失敗で低迷するロス・ブランコスを、ウルグアイ人選手が救う

マドリードは序盤から試合を支配し、昨年末に敗れた相手に対して数多くのチャンスを作り出しました。より中央の位置で起用されたビニシウス・ジュニアは、2度チャンスを逃し、シュートは枠を外れ、ポストに当たり、得点には至りませんでした。しかし、オーレリアン・チュアメニが、巧みなセットプレーからペナルティエリア上端からファーサイドにカーブをかけたシュートを決め、先制点を挙げました。

しかし、セルタは反撃に出た。ベテランストライカーのボルハ・イグレシアスが、ウィリオット・スウェドベリの素晴らしいプレーでトレント・アレクサンダー・アーノルドを振り切り、至近距離から同点ゴールを決めた。

マドリードは 2 点目を奪うのに苦労した。後半はボール支配率で優勢だったが、決定的なチャンスはほとんど作れなかった。フェデリコ・バルベルデはシュートを外し、ビニシウスはチャンスを作った。ロ・ブランコスは残り 20 分でペナルティキックを獲得したと思ったが、VAR の判定により、若手選手セサル・パラシオスがセルタのディフェンダーにファウルをしたと認められた。セルタは勝利に近づいた。 ベテランのイアゴ・アサパスが後半に投入され、ラウル・アセンシオの内側を切り込み、得点のチャンスを迎えたが、そのシュートはポストに当たり、得点にはならなかった。

しかし結局、マドリードが決勝点を奪った。95分、バルベルデの大きく軌道が変わったシュートがゴール上隅に突き刺さり、全くもって不本意な勝利を確定させた。

GOALがバライドス・スタジアムでのレアル・マドリード選手を採点...