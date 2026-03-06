Goal.com
Real Madrid Celta Vigo GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

セルタ・ビーゴ戦におけるレアル・マドリードの選手評価：フェデリコ・バルベルデが救いの手を！トレント・アレクサンダー＝アーノルドの守備の失敗で低迷していたロス・ブランコスを、ウルグアイ人選手が救った。

フェデリコ・バルベルデの幸運な決勝ゴールが、レアル・マドリードの精彩を欠いた試合内容を覆い隠す形となった。セルタ・ビーゴを2-1で辛勝した一戦だ。ロス・ブランコスは前半に先制するも、直後に同点弾を許す。引き分けに終わるかと思われたが、後半アディショナルタイムにバルベルデが決めた決勝点——大きく軌道が変わったシュート——が、アウェーでの貴重な勝利をもたらした。

マドリードは序盤から試合を支配し、数多くのチャンスを作り出しました。より中央の位置でプレーしたビニシウス・ジュニアは、2度チャンスを逃し、シュートは枠を外れ、ポストに当たり、得点には至りませんでした。しかし、オーレリアン・チュアメニが、セットプレーの巧みな連携から、ペナルティエリアの上からファーサイドにカーブをかけたシュートを決め、先制点を挙げました。 

しかし、セルタは反撃に出た。ベテランストライカーのボルハ・イグレシアスが、ウィリオット・スウェドベリの素晴らしいプレーでトレント・アレクサンダー・アーノルドを振り切り、至近距離から同点ゴールを決めた。 

マドリードは 2 点目を奪うのに苦労した。後半はボール支配率で優勢だったが、決定的なチャンスはほとんど作れなかった。バルベルデはシュートを外し、ビニシウスはチャンスを作った。 ロス・ブランコスは残り 20 分でペナルティを獲得したと思ったが、VAR は、若手選手セサル・パラシオスがセルタのディフェンダーにファウルをしたと判定した。その後、セルタは勝利に近づいた。ベテランのイアゴ・アサパスが後半に投入され、ラウル・アセンシオを抜き、得点すると思われたが、そのシュートはポストに当たり、得点にはならなかった。 

しかし結局、マドリードが決勝点を奪った。95分、バルベルデの大きく軌道が変わったシュートがゴール上隅に突き刺さり、全くもって不本意な勝利を確定させた。 

GOALがバライドス・スタジアムでのレアル・マドリード選手を評価...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ティボ・クルトワ（6/10）：

    あまり仕事はなかった。3回のかなりルーティーンなセーブを見せたが、失点についてはどうしようもなかった。

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（4/10）：

    不可解な守備でセルタに同点ゴールを献上。ボールの扱いに特に長けているわけでもない。マドリードのユニフォームを着て、なかなか調子に乗れない。 

    ラウル・アセンシオ（5/10）：

    セルタのゴールではイグレシアスをマークし損ねた。愚かなタックルを2回行った。 

    アントニオ・ルディガー（6/10）：

    守備面で心配することはほとんどなかったが、ボールを前方に運ぶ上で特に効果的ではなかった。 

    フェルランド・メンディ（6/10）：

    高い位置に残ったビニシウスのカバーをうまくこなした。終盤の決定的な介入を見せ、長期離脱後の復帰戦として見応えのあるプレーだった。 

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    中盤

    オーレリアン・チュアメニ（7/10）：

    ゴールを非常に良く決めた。直後に再び決定機を演出。中盤で圧倒的な存在感を示した。 

    フェデリコ・バルベルデ（6/10）：

    走り続ける姿勢が光り、ボールに触れる機会も多かった。シュートが大きくディフレクトしたとはいえ、記録上は決勝点獲得者として刻まれるだろう。 

    ティアゴ・ピタルク（6/10）：

    場違いな印象はなかったが、目立った貢献もなかった。真のインパクトプレイヤーというよりは、単に人数を増やした存在だった。 

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    攻撃

    ヴィニシウス・ジュニア（7/10）：

    開始早々にポストを叩く不運に見舞われた。常に活発で、何度も相手を抜き去った。しかし決定的な瞬間は作り出せなかった。

    アルダ・ギュレル（6/10）：

    偽9番としての起用はやや不適切だったかもしれない。特に前半はボールに触れる機会が少なかった。65分間のプレー内容は評価が分かれるもので、途中交代となった。 

    ブライム・ディアス（6/10）：

    右サイドで堅実な働きを見せた。常にボールに触れ、的確に運び、ところどころでチャンスを創出した。 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    サブスクリプションとマネージャー

    セサル・パラシオス（5/10）：

    活発だったが、マドリードのPKになるべき場面でファウルを犯す失態を犯した。 

    ゴンサロ・ガルシア（評価なし）：

    投入がやや遅すぎた。 

    マヌエル・アンヘル（評価対象外）：

    出場時間が短く、影響を与える機会がなかった。

    アルバロ・アルベロア（6/10）：

    マドリードの長期離脱者リストを考慮すれば、おそらく最強の布陣を選択した。チームは精彩を欠いたが、何とか勝利を収めた。

