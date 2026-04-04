セルジュ・ニャブリがバイエルン・ミュンヘンのチームメイトの顔が全面にプリントされた奇妙なショーツを履いたことに、ヴィンセント・コンパニは首をかしげた

フライブルク戦でバイエルンが終了間際に決勝点を挙げ、2点ビハインドから見事な逆転劇を演じて3-2で勝利を収めた後、会場は熱気に包まれた。試合後のセレモニーでは、選手たちが勝利の周回を行う最中に予期せぬ一幕が繰り広げられた。チームが貴重な勝ち点を祝うため遠征サポーターのいるエリアに近づいた際、グナブリーがファンからピッチに投げ込まれたショートパンツを履き始める姿が見られたのだ。

そのショーツは、クラブの公式グッズとは程遠いもので、ゴレツカの顔が繰り返しプリントされていた。グナブリーはそれを面白がったようで、ゴレツカ本人とハイタッチを交わしながら笑っていた。また、DFのヨシップ・スタニシッチも、スタンドからピッチに投げ込まれたゴレツカをモチーフにした横断幕を掲げて、その盛り上がりに加わった。



