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セルジュ・ニャブリがバイエルン・ミュンヘンのチームメイトの顔が全面にプリントされた奇妙なショーツを履いたことに、ヴィンセント・コンパニは首をかしげた
フライブルクでの奇妙な追悼
フライブルク戦でバイエルンが終了間際に決勝点を挙げ、2点ビハインドから見事な逆転劇を演じて3-2で勝利を収めた後、会場は熱気に包まれた。試合後のセレモニーでは、選手たちが勝利の周回を行う最中に予期せぬ一幕が繰り広げられた。チームが貴重な勝ち点を祝うため遠征サポーターのいるエリアに近づいた際、グナブリーがファンからピッチに投げ込まれたショートパンツを履き始める姿が見られたのだ。
そのショーツは、クラブの公式グッズとは程遠いもので、ゴレツカの顔が繰り返しプリントされていた。グナブリーはそれを面白がったようで、ゴレツカ本人とハイタッチを交わしながら笑っていた。また、DFのヨシップ・スタニシッチも、スタンドからピッチに投げ込まれたゴレツカをモチーフにした横断幕を掲げて、その盛り上がりに加わった。
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コンパニーは言葉を失った
選手たちがその和気あいあいとしたひとときを楽しんでいた一方で、試合後の記者会見でこの話題が持ち上がると、ヴィンセント・コンパニー監督は首をかしげるしかなかった。ベルギー人指揮官は、フォワードの服装についての説明を理解するのに苦労し、翻訳の過程で何かが失われてしまったのではないかと疑った。
「ゴレツカの顔がプリントされたパンツを履いていたのか？」コンパニは明らかに困惑した様子で尋ねた。軽く首を振りながら、彼はこう付け加えた。「私のドイツ語はまだあまり上手ではないのかもしれないが、質問の意味が理解できなかったような気がする」。バイエルンでの生活にすんなりと馴染んでいるこの監督にとって、これは珍しい困惑の瞬間だった。
注目はレアル・マドリードへ
コンパニは、話題をグナブリの服装から、チームを待ち受けるチャンピオンズリーグの重要な一戦へと戻そうと躍起になっていた。レアル・マドリードとの準々決勝を目前に控え、元マンチェスター・シティのキャプテンは、ファンが作った服の話よりも戦術的な事柄について語りたいと考えていた。
コンパニは笑顔で記者団にこう語った。「レアル・マドリードについてなら何でも聞いてください。でも、この件に関しては全く見当がつきません。ごめんなさい」。監督の困惑ぶりとは裏腹に、この出来事は、欧州での大一番を控えたチーム内の高揚感を如実に物語るものだった。
- AFP
ゴレツカの将来は依然として不透明だ
ファンやチームメイトからの公の場での愛情表現は、ゴレツカにとって感慨深い時期に訪れた。このミッドフィルダーは、現在の契約が延長されない見込みであるため、今夏にアリアンツ・アレーナを去ると予想されている。過去には一部のファンから批判を受けたこともあったが、フライブルクではそのような気配は微塵もなかった。
ゴレツカは常にクラブへの献身を示してきたが、ミュンヘンでの彼の時代は終わりに近づいているようだ。少なくともその日の午後だけは、彼が正当な理由で注目の的となった。たとえ、ロッカールームやファンからどれほど大切にされているかを証明するのに、グナブリーの奇妙なショートパンツが必要だったとしても。