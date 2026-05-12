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セルジュ・グイラシーが移籍を決断。ボルシア・ドルトムントは、マンチェスター・シティ、リヴァプール、アーセナル、バルセロナなどが特別条項を発動するのを警戒している。
ストライカーが新たな挑戦を求める
ヴェストファーレンで充実した2シーズンを過ごしたギラッシは、ドルトムントに今夏退団したいと伝えた。 2024年に1800万ユーロでVfBシュトゥットガルトから加入した30歳は、公式戦95試合で59得点15アシストを記録。指導陣とは良好だが、戦術に不満があり、より高いレベルで力を試したいと伝えられている。
- AFP
戦術的な不振が退団のきっかけに
スカイ・スポーツによると、得点力に優れたこのフォワードは、現在のシステムでの自身の役割を熟考した結果、去就を決断した。 ギニア代表は今夏、適切な移籍先があればドルトムント退団を希望。今季ブンデスリーガで16得点を挙げたが、戦術に不満があるという。2025年バロンドール候補にも挙げられる彼は、キャリアの新章へ踏み出そうとしている。
トップクラブが警戒態勢
ドルトムントは、欧州の富裕クラブのみが発動できる5000万ユーロの特別移籍条項で苦境に立たされている。レアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルが条項を発動できるが、現時点で正式オファーはない。 このほかACミラン、トッテナム、フェネルバフチェも関心を示しているが、これらのクラブは移籍金をBVBと直接交渉する必要がある。
- AFP
ドルトムント、スター選手の残留に全力を尽くす
現在ブンデスリーガ2位のドルトムントは、5月16日（土）のヴェルダー・ブレーメンとのアウェー戦で国内リーグを終える。 16得点を挙げリーグ得点ランキング3位のギラッシーは、同等の代役を確保するには多額の資金が必要となる。ラース・リッケンとオーレ・ブックはチーム象徴であるこのストライカーの残留を説得するつもりだが、BVBはすでに複数欧州強豪との争奪戦に直面している。