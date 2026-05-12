Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
TSG Hoffenheim v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

セルジュ・グイラシーが移籍を決断。ボルシア・ドルトムントは、マンチェスター・シティ、リヴァプール、アーセナル、バルセロナなどが特別条項を発動するのを警戒している。

移籍情報
セール・ギラシ
ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ
アーセナル
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ
リヴァプール
バルセロナ
ラ・リーガ

ボルシア・ドルトムントのFWセルフー・ギラッシが、今夏移籍して新天地を求める方針固めたと報じられている。得点力が高く2028年まで契約が残っているものの、ギニア代表の同選手はニコ・コヴァチ監督の戦術に不満だという。

  • ストライカーが新たな挑戦を求める

    ヴェストファーレンで充実した2シーズンを過ごしたギラッシは、ドルトムントに今夏退団したいと伝えた。 2024年に1800万ユーロでVfBシュトゥットガルトから加入した30歳は、公式戦95試合で59得点15アシストを記録。指導陣とは良好だが、戦術に不満があり、より高いレベルで力を試したいと伝えられている。

    • 広告
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    戦術的な不振が退団のきっかけに

    スカイ・スポーツによると、得点力に優れたこのフォワードは、現在のシステムでの自身の役割を熟考した結果、去就を決断した。 ギニア代表は今夏、適切な移籍先があればドルトムント退団を希望。今季ブンデスリーガで16得点を挙げたが、戦術に不満があるという。2025年バロンドール候補にも挙げられる彼は、キャリアの新章へ踏み出そうとしている。

  • トップクラブが警戒態勢

    ドルトムントは、欧州の富裕クラブのみが発動できる5000万ユーロの特別移籍条項で苦境に立たされている。レアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルが条項を発動できるが、現時点で正式オファーはない。 このほかACミラン、トッテナム、フェネルバフチェも関心を示しているが、これらのクラブは移籍金をBVBと直接交渉する必要がある。

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-DORTMUNDAFP

    ドルトムント、スター選手の残留に全力を尽くす

    現在ブンデスリーガ2位のドルトムントは、5月16日（土）のヴェルダー・ブレーメンとのアウェー戦で国内リーグを終える。 16得点を挙げリーグ得点ランキング3位のギラッシーは、同等の代役を確保するには多額の資金が必要となる。ラース・リッケンとオーレ・ブックはチーム象徴であるこのストライカーの残留を説得するつもりだが、BVBはすでに複数欧州強豪との争奪戦に直面している。