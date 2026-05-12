セルジュ・グイラシーが移籍を決断。ボルシア・ドルトムントは、マンチェスター・シティ、リヴァプール、アーセナル、バルセロナなどが特別条項を発動するのを警戒している。

現在ブンデスリーガ2位のドルトムントは、5月16日（土）のヴェルダー・ブレーメンとのアウェー戦で国内リーグを終える。 16得点を挙げリーグ得点ランキング3位のギラッシーは、同等の代役を確保するには多額の資金が必要となる。ラース・リッケンとオーレ・ブックはチーム象徴であるこのストライカーの残留を説得するつもりだが、BVBはすでに複数欧州強豪との争奪戦に直面している。