ハルは今季プレミアリーグの新たなサプライズとして快進撃を続けており、西ロンドンで貴重な勝ち点1を確保し、無敗記録を維持した。ハルは驚異的な粘りを見せてビハインドをひっくり返し、一時は試合をリードしたものの、最終的にはチェルシーと勝ち点を分け合った。昇格したばかりのチームにとって、開幕4試合で勝ち点8を積み上げたことは、ほとんどの識者が予想しなかった夢のようなスタートであり、このレベルにふさわしいチームであることを印象づけている。

試合終了後、冷静に振り返ったヤキロビッチは、勝利の可能性もあった一方で、勝ち点1は両チームにとって妥当な結果だったと試合の流れを総括した。クラブ公式サイトで「勝てたかもしれないし、負けていたかもしれない試合だった。いくつかの場面があったし、特に2-1でリードしていた後半には3点目を決めるチャンスがあった。2-2になった後にも再び勝ち越すチャンスがあったが、相手にも好機があり、そこで良いセーブが必要だった。だから最終的には、引き分けはおそらく妥当な結果だったと思う」と語った。