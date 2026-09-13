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セルゲイ・ヤキロヴィッチ、チェルシーとのスリリングなスタンフォード・ブリッジでのドロー後、ハル・シティの歴史的なプレミアリーグでのスタートを称賛
スタンフォード・ブリッジでタイガースが意地を見せる
ハルは今季プレミアリーグの新たなサプライズとして快進撃を続けており、西ロンドンで貴重な勝ち点1を確保し、無敗記録を維持した。ハルは驚異的な粘りを見せてビハインドをひっくり返し、一時は試合をリードしたものの、最終的にはチェルシーと勝ち点を分け合った。昇格したばかりのチームにとって、開幕4試合で勝ち点8を積み上げたことは、ほとんどの識者が予想しなかった夢のようなスタートであり、このレベルにふさわしいチームであることを印象づけている。
試合終了後、冷静に振り返ったヤキロビッチは、勝利の可能性もあった一方で、勝ち点1は両チームにとって妥当な結果だったと試合の流れを総括した。クラブ公式サイトで「勝てたかもしれないし、負けていたかもしれない試合だった。いくつかの場面があったし、特に2-1でリードしていた後半には3点目を決めるチャンスがあった。2-2になった後にも再び勝ち越すチャンスがあったが、相手にも好機があり、そこで良いセーブが必要だった。だから最終的には、引き分けはおそらく妥当な結果だったと思う」と語った。
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メンタリティーと戦術的規律
ヤキロヴィッチ監督が最も感銘を受けたのは、得点そのものだけではなく、選手たちがスタンフォード・ブリッジの雰囲気にひるまなかったことだった。指揮官はプレッシャーの中でも冷静さを保つ重要性を強調し、逆境に対するチームの反応こそがこの午後を決定づけた最大の特徴だったと考えている。ただし、後半の守備面には改善の余地があるとも指摘した。
「非常に demanding なスタジアムで、非常に優れた選手を擁する非常に良いチームと戦っていた。だからこそ、私はただ冷静さを保ち、戦術的なプランを貫いてほしいと思っていた。自分たちのゲームができれば、いくつかチャンスを作れると分かっていた。相手の同点ゴールについては、ボックス内で相手の選手をもっとしっかり抑える必要があったと思う」と説明した。
プレミアリーグにおける深刻な脅威
勝ち点12のうち8を積み上げたハルは、現在テーブル上位の好位置につけている。ヤキロヴィッチ監督は、この位置を維持していく決意だ。指揮官は、自身のチームがフットボール界から注目を集め始めていると感じている一方で、この選手グループにはさらに高い到達点があると確信している。
「自分たちは改めて、真剣勝負ができるチームであり、（このレベルでは）簡単に倒せる相手ではないことを示した。相手チームに問題を引き起こすことができるし、判断がもう少し良くなり、もう少し勇敢にプレーして、選手たちが自分自身をもう少し信じることができれば、さらに良いプレーができると今でも思っている。今の自分たちにとって、すべての試合が非常に大きな経験になっているが、最初の4試合で勝ち点8を取れたのは本当にありがたいことだ。自分たちはとても良い道を進んでいる」と同監督は語った。
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ベルミが大舞台で輝く
アウェーのチームで主役となったのは、2得点を挙げたモハメド・ベルーミだった。鮮烈な形でプレミアリーグにその名を刻み、序盤にハルが先制を許したあと、決定力の高いフィニッシュで試合の流れを一変させた。ヤキロヴィッチはこのウインガーのインパクトをすぐさま強調し、技術の高さに加え、今ではゴール前で安定して結果も残せるようになっていると指摘した。
「モーは最初の3試合で、このレベルで何をもたらせるかを示していた。そして今日は、それに加えて最後の仕上げの部分も見せてくれた。それは完璧だ。彼はこれを続けていく必要がある。なぜなら、彼は素晴らしい選手だからだ。あとは健康を維持してくれることを願うだけだ」とヤキロヴィッチは語った。
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