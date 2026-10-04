ボスニアが目前に迫ったネーションズリーグの大一番に向けて準備を進める中、依然として焦点は退任する主将が残す空白に当てられている。バルバレスは、この伝説的ストライカーの現状について報道陣に対応し、そのFWは直ちにドイツへ向かう見込みだと示した。この移行は、代表チームにとって最も象徴的な存在を欠いたまま未来を築こうとする中で、重要な転換点となる。

「彼は今日、ドイツへ行かなければならないと思う。姿を見せてくれたらうれしいし、もう一度彼に会いたい。正直に言って、私は別れというものがあまり好きではない。私生活でもそうだし、こういう形でもそうだ。これまでそうであったように、私たちはこれからの人生でも何度も会うだろう。最も大事なのは、私たちが友人であり続けること、品位を持ち、互いを支え合う素晴らしい人間であり続けることだ」と、バルバレスは『Reprezentacija』に伝えた。