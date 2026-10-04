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セルゲイ・バルバレズ、重要なポーランド戦を前に大黒柱エディン・ジェコがボスニア代表を離脱し沈黙を破る
バルバレス、ジェコ退団について口を開く
ボスニアが目前に迫ったネーションズリーグの大一番に向けて準備を進める中、依然として焦点は退任する主将が残す空白に当てられている。バルバレスは、この伝説的ストライカーの現状について報道陣に対応し、そのFWは直ちにドイツへ向かう見込みだと示した。この移行は、代表チームにとって最も象徴的な存在を欠いたまま未来を築こうとする中で、重要な転換点となる。
「彼は今日、ドイツへ行かなければならないと思う。姿を見せてくれたらうれしいし、もう一度彼に会いたい。正直に言って、私は別れというものがあまり好きではない。私生活でもそうだし、こういう形でもそうだ。これまでそうであったように、私たちはこれからの人生でも何度も会うだろう。最も大事なのは、私たちが友人であり続けること、品位を持ち、互いを支え合う素晴らしい人間であり続けることだ」と、バルバレスは『Reprezentacija』に伝えた。
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戦術面の調整とチームのコンディション
ジェコを欠くことにはなったものの、バルバレス監督は残るメンバーの層の厚さと準備状況について引き続き楽観的な見方を示している。指揮官は、スウェーデンとの激しい引き分けの後で疲労は要素の一つだとしながらも、25人の登録メンバーの残りは全員が健康で起用可能だと指摘した。これには、トレーニング中に一定のコンディション面の基準を満たした場合、GK陣で変更が生じる可能性も含まれる。
「エディンだけが私たちに別れを告げた。それ以外では25選手全員がここにいるし、全員が準備できている。疲労はあるが、まだ24時間以上ある。個々ではすでに3試合をこなしているとはいえ、最高レベルでプレーしたいのであれば、そういうことだ」とバルバレス監督は述べた。
バズダルのコンディション面での後退とロースターの制限
サメド・バズダルがここ3試合でメンバーから外れていることについて、指揮官は早い段階で負った負傷によって選手起用が大きく制限されたと説明した。バズダルは最初の2試合を欠場しており、第2戦の前には1回のトレーニングしかこなせていなかった。さらにスウェーデン戦を前にジェコがチームに復帰したことで、登録メンバーの枠は残っていなかった。
「彼は最初の2試合で負傷していた。2試合目の前に行ったトレーニングは1回だけだった。エディンはスウェーデン戦の前にチームへ戻ってきたが、残念ながらもう枠はなかった。今日のトレーニングで彼が全力を尽くしてくれることを願っているが、分かっての通り、そのうち2人はスタンドに行かなければならない」とボスニア代表指揮官は明かした。
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ポーランドとの対戦という難題
ポーランドもまた、自国の伝説的存在を欠くことになる。ロベルト・レヴァンドフスキがこの試合を欠場するためだ。バルバレスは両国の状況にすぐさま共通点を見いだし、こうした知名度の高い象徴的存在を失うことの心理的影響を認めた。ただ一方で、個々の欠場者がいてもなお、ポーランドの選手層は大きな脅威であり続けると警戒した。
「ロベルトについては、エディンの時と同じことを経験している。ロベルトは今後もプレーを続けるが、彼がいない時は……そういう選手たちは、誰もが彼らを見るためにスタンドへ足を運び、どの相手も大きな敬意を払う存在だ。スウェーデン戦と同じように、彼らは5～6人を入れ替えてもなおクオリティーがある」。バルバレスはそう述べた。
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